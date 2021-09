Settembre è arrivato ed il clima estivo sta lasciando il posto a quello più uggioso dell’autunno. Questo ha implicazioni di vario tipo sul nostro orto.

Infatti, ad ogni stagione corrispondono lavori ben precisi da fare e a diversi ortaggi da piantare. A proposito, questo è il momento giusto per piantare varietà tardive di carote, anche se non tutti lo sanno. La cosa importante, poi, è non farsi sorprendere dall’arrivo del freddo e del maltempo, tutelando il nostro orto nella maniera migliore. Ci sono tre azioni fondamentali da compiere per un orto dal raccolto ricchissimo in autunno. Vediamo quali sono.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco cosa dobbiamo fare

Il tempo passa e con l’autunno alcune piante finiscono il loro ciclo vitale. Quindi, chiaramente dobbiamo toglierle e lasciare il posto a quelle nuove. Però, anche da morte, le piante hanno una loro grande utilità. Si possono infatti compostare, così da arricchire il terreno di sostanze che possono aiutare la crescita degli ortaggi autunnali.

Una volta che abbiamo liberato il campo dalle piante morte, possiamo concentrarci su quelle vive e vegete. Cerchiamo di dar loro tutte le cure possibili, affinché crescano sane e forti. Ciascuna pianta avrà bisogno di attenzioni precise a seconda della sua specie. In generale, però, possiamo dare un consiglio che vale un po’ per tutte. Dobbiamo fare controlli periodici e rincalzare spesso. La rincalzatura è un’attività che consiste nello spostare la terra più vicina alla base delle piante. In questo modo la pianta e le sue radici sono più tutelate.

Quest’attività è particolarmente importante d’autunno, quando il maltempo si fa più frequente e si rischia che la pioggia ed il vento allontanino la terra dalle piante.

Tre azioni fondamentali da compiere per un orto dal raccolto ricchissimo in autunno

Infine, non dimentichiamo che le piante che abbiamo messo nell’orto qualche mese fa hanno continuato a crescere. Quindi, può darsi che molti di queste abbiano messo su un bel po’ di foglie in eccesso. Dunque, è arrivato il momento di portarle, così da lasciarle crescere meglio, meno appesantite da tutto quel verde. Le piante di pomodoro sono tra quelle che richiederanno probabilmente questa attività di potatura.

Compostare le piante morte, rincalzare e potare sono, quindi, molto importanti in questo momento dell’anno. A queste tre, poi, è bene associarne altre che già facevamo d’estate. Come, ad esempio, il controllo delle erbacce, il contenimento delle infestanti e la caccia ai parassiti. Se ci organizziamo e portiamo avanti tutte queste attività, riusciremo ad arrivare a fine settembre pronti per l’autunno.