È bastata una settimana per vanificare tutti gli sforzi dei rialzisti dell’ultimo mese sull’oro di cui abbiamo riportato nelle settimane scorse. Come si vede dal grafico settimanale, infatti, in un sol colpo le quotazioni hanno abbattuto il supporto (ex resistenza) che con tanta fatica era stato rotto al rialzo.

Nelle prossime sezioni andremo anche ad analizzare in dettaglio sia il time frame di breve che quello di lungo periodo.

È bastata una settimana per vanificare tutti gli sforzi dei rialzisti dell’ultimo mese sull’oro: le indicazioni dell’analisi grafica

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 10 settembre in ribasso dello 0,45% rispetto alla seduta precedente a quota 1.788,2 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un ribasso del 2,28%.

Time frame giornaliero

A livello giornaliero è stata la seduta di martedì 7 settembre a dare il colpo di grazia alle speranze dei rialzisti. Con un ribasso dell’1,6%, infatti, le quotazioni si sono portate sul supporto in area 1.795 dollari che nelle sedute successive non ha retto alla pressione dei ribassisti.

La situazione adesso è abbastanza chiara. Una chiusura giornaliera inferiore a 1.762 dollari farebbe accelerare le quotazioni dell’oro verso il I obiettivo di prezzo in area 1.675 dollari. A seguire gli obiettivi si trovano in area 1.512 dollari e 1.480 dollari.

Il superamento di area 1.848 dollari, invece, farebbe riprendere il percorso rialzista verso gli obiettivi indicati in figura.

Time frame settimanale

La chiusura settimanale ha, come dicevamo all’inizio, vanificato gli sforzi dell’ultimo mese. A questo punto le quotazioni sono dirette verso il I obiettivo di prezzo ribassista in area 1.625 dollari. Non tutte le speranze dei rialzisti, però, sono state azzerate. Lo Swing Indicator, infatti, ha dato un segnale di vendita che non va eseguito in quanto non supera il nostro filtro utilizzato per ridurre i falsi segnali.

Un segnale di ripresa del rialzo si avrebbe nel caso di una chiusura settimanale superiore a 1.808 dollari.

Time frame mensile

La chiusura di agosto non ha aggiunto niente al quadro di lungo periodo. Solo una chiusura mensile superiore a 1.960 dollari farebbe finalmente decollare l’oro verso gli obiettivi di lungo periodo indicati in figura. In caso contrario, la proiezione in corso è saldamente ribassista e punta agli obiettivi in area 1.432 dollari.

Aggiungiamo che già una chiusura mensile superiore a 1.880 dollari darebbe un bel segnale rialzista.