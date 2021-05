La Sardegna si conferma di anno in anno una delle mete turistiche più amate dagli italiani e non solo. Una terra magica, dove trovare un mare caraibico e un entroterra tutto da esplorare.

Essendo una meta di grande richiamo, il rischio è solo quello di trovare litorali presi d’assalto dalla folla e di imbattersi in prezzi non proprio favorevoli.

Ma ci sono ancora luoghi che conservano una pace antica. Ecco 3 spiagge della Sardegna quasi sconosciute e poco affollate anche ad agosto dove passare vacanze romantiche in riva al mare senza spendere troppo. Chi vuole vivere la sua vacanza in tranquillità e senza svuotarsi il portafoglio, deve conoscere queste chicche esclusive dove il turismo di massa ancora non è arrivato.

Partiamo con Porto Pirastu, una spiaggia grigia con scogli levigati da anni di vento e onde, nella baia di Capo Ferrato. Ci si accede da una pineta, tagliata in due da una piccola strada sterrata in salita. La sabbia è avorio e il mare trasparente. Super consigliata per chiunque ami fare immersioni.

Proseguiamo con la spiaggia Girin, nei pressi di Carloforte. È una caletta divisa in due da un tratto di scogliera. Anche qui la sabbia è fine e color avorio, il mare è cristallino. Nei giorni più belli si può scorgere all’orizzonte l’isola di Sant’Antioco. Luogo ideale per chi ama il surf.

Approdiamo poi nella spiaggia di Su Sirboni, in località Marina di Gairo. È un vero gioiello, grazie ai suoi scogli rossi e ai giochi di luce fatti tra sole, acqua, fondale e vegetazione circostante. A pochi passi si trova un iconico villaggio di bungalow disabitato, ormai completamente inglobato dalla natura. Ideale per gli amanti della pesca subacquea.

Altre spiagge tutte da scoprire

Sulla scia di questi 3 gioielli, ce ne sono altre che vale la pena visitare se siamo in cerca di un po’ di intimità. Tra queste menzioniamo: Ziu Martine in località Calagonone, Portu Maga nei pressi di Marina di Arbus, Su Guventeddu vicino alla spiaggia di Nora, Cala Suaraccia a San Teodoro. Basta esplorare un po’, ma ne vale la pena.

