Oggi si racconta di un piatto davvero molto buono. Si tratta di un piatto veloce da preparare. Ha un gusto davvero particolare. Ogni tanto fa piacere stupire gli ospiti con piatti un po’ diversi dal solito. Ora che finalmente si possono invitare gli amici è piacevole farlo. Perché non stupirli con il garbo della nostra cucina? Cucinare diventa creativo quando si cucinano piatti nuovi.

Ancora di più quando si sperimenta nell’inventare nuovi modi di unire gli ingredienti. Ma adesso vediamo questo gustoso piatto. Le mazzancolle alla cacciatora. Si possono servire come antipasto o come secondo. Vediamo come fare a farle conoscere a tutti perché molti ancora non conoscono questo strepitoso piatto ma chi lo assaggerà non potrà sicuramente più farne a meno.

La pulizia

Certo un po’ di tempo si perderà per la pulizia delle mazzancolle ma poi alla fine è facile e si farà velocemente.

Ingredienti

a) 700 gr di mazzancolle;

b) 6 peperoncini piccanti;

c) 30 ml di olio extravergine di oliva;

d) un po’ di sale;

e) rosmarino tritato;

f) un bicchiere di vino bianco;

g) peperoncino bianco;

h) un po’ di capperi.

Preparazione

Pulire le mazzancolle ed eliminare le teste e anche il filo nero che si trova sull’addome. Si fa facilmente praticando un piccolo taglio con un coltello a punta. Per portare via quello che sta dentro. Poi sciacquare.

In una padella antiaderente si versa l’olio e si tagliano a rondelle i peperoncini, si soffrigge per qualche minuto. Poi si aggiungono le mazzancolle e si fa cuocere su un fuoco medio.

Sfumare con il vino bianco mentre si aggiunge un po’ di sale e rosmarino. Poi aggiungere del peperoncino bianco. Attenzione che l’acqua prodotta dalle mazzancolle non si restringa troppo, nel caso aggiungere un po’ di acqua.

A cottura terminata lasciare raffreddare le mazzancolle per alcuni minuti. Aggiungere una spolverata di pangrattato al condimento prodotto dalla cottura ed un cucchiaino di capperi.

Il consiglio di ProiezionidiBorsa è di portarle tiepide in tavola, è la giusta temperatura che risalta il gusto di questo incredibile piatto.