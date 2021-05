Un titolo bancario che potrebbe battere il benchmark del settore di riferimento è Illimity Bank. Come scrivevamo in un report precedente (clicca qui per leggere) Con la chiusura di marzo le quotazioni potrebbero esplodere al rialzo. Dopo sette mesi di tentativi infruttuosi, infatti, le quotazioni sono riuscite ad avere ragione in chiusura mensile della resistenza in area 9,02 euro. A questo punto, quindi, si sono aperti importanti margini di apprezzamento per il lungo periodo.

Come si vede dal grafico mensile, infatti, ci sarebbe spazio per un rialzo fino in area 16,5 euro per un potenziale rialzo di circa il 70%. Questo scenario rialzista verrebbe meno solo nel caso di una chiusura mensile inferiore a 9,02 euro.

Per poter monitorare più da vicino l’andamento delle quotazioni e, nel caso, individuare in anticipo l’inversione, conviene anche monitorare il time frame settimanale. Anche in questo caso la tendenza in corso è rialzista anche se sta incontrando forti difficoltà in area 10,22 euro (I obiettivo di prezzo). Il superamento di questo ostacolo in chiusura di settimana darebbe anche maggiore forza alla tendenza di lungo periodo. Solo una chiusura settimanale inferiore a 9,07 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Dal punto di vista degli analisti il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 15%.

Un titolo bancario che potrebbe battere il benchmark del settore di riferimento: Le indicazioni dell’analisi grafica

Illimity Bank (MIL:ILTY) ha chiuso la seduta del 15 marzo in rialzo del 3,18% rispetto alla seduta precedente a quota 9,4 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questio

Time frame mensile