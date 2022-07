Amiamo molto le scarpe con i tacchi perché ci fanno sembrare più alte e ci regalano un incredibile fascino. Ma, molto spesso, è davvero doloroso indossarle. Soprattutto se le portiamo per l’intera giornata, perché magari siamo invitate a un matrimonio. Certo, le scarpe basse sono davvero comode e ci permettono di camminare spedite. Ma non si può dire che regalino la stessa eleganza dei tacchi ai nostri piedi.

Per non rinunciare a questo accessorio estremamente femminile, a volte puntiamo su modelli con il plateau o con la zeppa. Ma sembra che dolori e fatica nel camminare persistano. Per questo pensiamo di cedere alla suola raso terra. Ma, in realtà, bastano 3 semplici stratagemmi per far diventare comode anche le scarpe a tacco 12 con o senza plateau.

Frigorifero, acqua calda e crema idratante

Possiamo non rinunciare a indossare le nostre amate scarpe con i tacchi trovando il modo di renderle comode. In questo modo, potremo camminare senza fatica quando le indossiamo. Per rendere possibile tutto ciò, basterà mettere in atto 3 trucchi. Questi sono molto semplici e si realizzano facilmente utilizzando il frigorifero, dell’acqua calda e una crema idratante. Si tratta quindi di procedere con semplici strumenti e prodotti che si hanno in casa. Scopriamo come.

Ecco 3 semplici trucchi per rendere subito e incredibilmente comodi per camminare i tacchi alti con e senza plateau

Possiamo rendere maggiormente confortevoli tacchi con e senza plateau. E possiamo farlo usando questo primo stratagemma. Dovremo riempire di acqua 2 sacchetti in plastica trasparente per alimenti e legare i loro vertici con un elastico. Dovremo quindi sistemare i sacchetti dentro le scarpe e metterle nel frigo per 3 ore. Trascorso il tempo le scarpe saranno diventate molto comode e più morbide.

Il secondo trucco è quello di indossare i tacchi, mezz’ora prima di uscire, con delle calze bagnate in acqua calda. Questo espediente favorirà l’adattamento della scarpa al piede ed eviterà la comparsa di vesciche.

L’ultimo trucco sfrutta invece la nostra crema idratante per il viso o per il corpo, che in questo caso dobbiamo spalmare nelle scarpe. Dovremo metterla in particolare sulle zone che toccano il tallone e le punte. In questo modo eviteremo sfregamenti e dolori.

Dunque, ecco 3 semplici trucchi per rendere subito e incredibilmente comodi i tacchi anche più scomodi e alti, con plateau o senza.

