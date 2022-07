La Campania è una regione spettacolare. Una terra dove poter trovare proprio di tutto. Un mare magnifico, città storiche e affascinanti, paesaggi unici al Mondo, un cibo divino e un clima ideale per gran parte dell’anno.

Una vacanza da queste parti si può fare in qualsiasi stagione. Ci sono tali e tante varietà di scelta, che per conoscerla davvero avremmo bisogno di moltissimo tempo. D’estate, ovviamente, Costiera Amalfitana, Cilento e isole attirano miriadi di turisti. Panorami indimenticabili da conservare nel proprio cuore davvero a lungo.

Oggi andremo a scoprire 5 tra le più belle spiagge della regione. Ovviamente è un numero molto limitato pensando a quanti km di costa abbiamo a disposizione. La Bandiera Blu è solo uno dei criteri, poi ce ne sono molti altri. Gran parte di quelle che non rientrano in questa lista non hanno nulla da invidiare a quelle che citeremo.

Toccheremo un po’ tutti i luoghi più belli della Campania, magari non soffermandoci sul classico cliché. Per esempio, tra tutte le spiagge della Costiera Amalfitana, scegliamo quella del fiordo di Furore. Famosa per il suo ponticello da dove si possono effettuare tuffi dalle grandi altezze. Ovviamente solo se si è dei professionisti, visto che sono circa 28 i metri che lo separano dall’acqua. Di conseguenza sarebbe un po’ ardito, per non dire folle, buttarsi senza preparazione. Dalla strada si scende lungo una scala che costeggia la scogliera e si arriva a una splendida spiaggia, totalmente al sole al mattino e in ombra al pomeriggio.

Ecco 5 tra le più belle spiagge della Campania per vivere una vacanza da sogno in un mare blu e scintillante

In Cilento, invece, optiamo per Punta Licosa, a pochi passi dalla meravigliosa e suggestiva Castellabate. Spiaggia raggiungibile molto facilmente, con diverse calette poi nelle vicinanze. Sabbia dorata e fine, fondale che degrada dolcemente, adatto quindi per i bambini e tante possibilità di fare snorkeling per vedere dei fondali splendidi. Non solo pesci, però, perché è possibile osservare sott’acqua anche dei resti di un’antica villa romana, oltre a delle vasche per gli allevamenti delle murene.

Ci spostiamo su un’isola, quella di Capri. Uno dei simboli di questa regione. Qui visitiamo la spiaggia del Faro di Punta Carena, uno dei più antichi d’Italia. Sotto di esso, tra roccia e macchia mediterranea, si aprono alcune calette davvero spettacolari. Due delle quali servite anche da piccoli stabilimenti balneari. Una zona, all’apparenza selvaggia, non molto frequentata rispetto ad altre spiagge dell’isola.

A Napoli, invece, troviamo la Gaiola. È un’area marina protetta situata tra Marechiaro e la Baia dei Trentaremi. Caratteristici sono i due isolotti, collegati da un piccolo ponte, che si trovano poco al largo. La spiaggia si trova sotto Posillipo ed è raggiungibile dal centro con i mezzi pubblici. Se pensiamo che siamo a pochi passi da una grande città, non ci sembrerà vero di fare il bagno in un’acqua così cristallina.

Infine, chiudiamo con i Bagni della Regina Giovanna. Una conca naturale con acque di color verde smeraldo. A pochi passi da Sorrento, una delle perle più splendenti della regione. La leggenda narra che nella villa romana, di cui si possono ancora osservare i resti, la Regina di Napoli, Giovanna D’Angiò portasse i suoi amanti. Un luogo appartato lontano da occhi indiscreti.

Ecco 5 tra le più belle spiagge della Campania, luoghi spettacolari dove potersi godere un mare da sogno in una delle zone più belle del Mondo.

