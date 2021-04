Il pangrattato è uno di quei prodotti che spesso si danno per scontati.

Quando se ne compra una busta, spesso si pensa che serva soltanto per friggere.

Non è così.

Il pangrattato ha un’infinità di utilizzi, molto sfiziosi oltretutto.

Ecco 3 semplici modi per utilizzare il pangrattato come non ci si aspetterebbe mai.

1 – Polpette di pangrattato, uova e formaggio

Una ricetta da provare, veloce, facile ed economica, è senz’altro questa.

Prendere 300 grammi di pangrattato, 100 grammi di parmigiano o pecorino grattugiato e 2 uova.

Unire tutto insieme, aggiungendo un po’ di aglio e prezzemolo tritati, un filo di olio extravergine, un pizzico di pepe e il succo di mezzo limone.

Se il composto è sodo, si può procedere con la frittura, altrimenti aggiungere qualche cucchiaio di pangrattato.

Queste polpette fritte sono fenomenali.

2 – Addensante

Il pangrattato è un ottimo addensante, soprattutto per le fritture. Quando si devono fare polpette di verdure, frittelle o supplì, si utilizza spesso la farina per addensare il composto. Tuttavia, se si sta parlando di polpette di verdure specialmente, troppa farina nell’impasto è controproducente, perché altera troppo la consistenza e il sapore.

Il pangrattato invece è molto meno invadente della farina e funziona benissimo come addensante.

3 – Foglie di lattuga ripiene di pangrattato

Un altro modo curioso per utilizzare il pangrattato è realizzare questi freschi antipasti.

Saltare 300 grammi di pangrattato in una padella, con un po’ di olio extra vergine di oliva.

Quando il pangrattato sarà dorato, spegnere il fornello e attendere che si raffreddi.

Nel mentre tritare finemente un bel mazzetto di prezzemolo, due scorze di limone e uno spicchio d’aglio. Unire il trito al pangrattato fritto, amalgamare con un filo di olio a crudo e condire con sale e pepe.

Lavare delle foglie di lattuga e farle asciugare.

Appena asciutte, riempirle con l’impasto di pangrattato, avvolgerle su loro stesse e chiuderle con uno stuzzicadenti.

Il risultato è un ottimo e goloso antipasto per l’estate.

