Mai come in questo momento storico ci siamo resi conto di quanto è importante il parrucchiere. Infatti, chi avrebbe mai pensato solo un anno fa di non avere la possibilità di potersi tagliare i capelli o di fare una tintura.

Abbiamo dunque imparato in questo periodo il fai da te. Tuttavia è innegabile che le tecniche adoperate dai professionisti ottengono risultati difficilmente raggiungibili da soli.

Ma c’è un segreto che pochi conoscono che può rivelarsi veramente utile. Ebbene è incredibile ma basta fare questa domanda al parrucchiere per avere una tinta perfetta per tantissimo tempo.

Partiamo dal presupposto che il parrucchiere è una persona di nostra fiducia. Di solito si va sempre dallo stesso. Questo perché conosce la qualità dei nostri capelli ed i nostri gusti. È oggettivo infatti che le medesime tinture non producono lo stesso risultato su chiome diverse. Dunque il nostro parrucchiere sa bene quale prodotto utilizzare per ottenere il colore che desideriamo. Miscelerà quindi determinati pigmenti ad una crema colorante da applicare sulla testa.

Questo è il momento giusto in cui porre il nostro quesito. Dobbiamo portare con noi la confezione quasi piena del nostro balsamo abituale. Quello che utilizziamo quotidianamente a casa. Quindi chiediamo al nostro parrucchiere di fiducia di versare una piccola quantità di pigmenti proprio all’interno della nostra confezione di balsamo. Ebbene è incredibile ma basta fare questa domanda al parrucchiere per avere una tinta perfetta per tantissimo tempo. Una volta a casa riponiamo il flacone in frigorifero. Tiriamolo fuori un’ora prima di lavarci i capelli. Utilizziamolo come di consueto tutte le volte che ci laviamo i capelli. Doneremo così una nuova brillantezza al colore delle nostre chiome.

Una volta al mese poi utilizziamolo come maschera. Scegliamo una giornata in cui abbiamo un po’ di tempo a disposizione. Quindi sui capelli asciutti stendiamo il balsamo. Copriamo il capo con una pellicola. Lasciamolo in posa per una mezz’oretta. Quindi procediamo al lavaggio. Ci troveremo dei capelli morbidi, ben nutriti e dal colore brillante.

È un piccolo trucchetto che si rivela di un’indescrivibile efficacia. Il parrucchiere di fiducia non si esimerà dal venirci incontro con questo piccolo aiuto.

