In Italia, la farina di mais si utilizza quasi esclusivamente per fare la polenta. Ci sono un’infinità di maniere per utilizzare la polenta, anche quando è del giorno prima. Tuttavia, scarseggia alla fantasia in merito alla farina di mais. È un peccato, perché in realtà ci si possono fare cose davvero curiose.

In pochi conoscono i 2 modi fenomenali per utilizzare la farina di mais senza fare la polenta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Eccoli qua, consigli molto utili per l’arrivo della bella stagione, quando la polenta calda non è certo l’ideale.

Per impanare

La farina di mais per polenta è ideale per fare delle impanature croccantissime.

Oltretutto usare questa farina, rende i fritti molto meno oleosi.

C’è soltanto un’accortezza da avere: va mischiata per metà con del pangrattato o con un altro tipo di farina. Utilizzare solo farina di mais, rende il fritto duro nella parte esterna. Se viene combinata con una buona dose di farina di grano 0, pan grattato o farina di riso, il risultato è davvero sorprendente.

Anche gli occhi avranno la loro parte: il fritto così impanato avrà un colore giallo acceso, molto invitante.

Per fare i nachos

Per tutte le ricette messicane, dai nachos alle tortillas, è indicata un’altra tipologia di farina di mais. Tuttavia, la farina per polenta si può utilizzare per fare dei nachos particolari, se si mischia con della farina di grano.

Quindi basterà creare un impasto misto, con farina di mais per polenta, farina di grano, spezie a piacimento e acqua. Una volta ottenuta un base compatta, stenderla finemente e ritagliare le forme da friggere.

I nachos così ottenuti sono squisiti.

In pochi conoscono i 2 modi fenomenali per utilizzare la farina di mais senza fare la polenta, ma da adesso in poi non sarà più così.

Queste sono due maniere curiose per usare la farina di mais durante l’estate e creare dei piatti sfiziosissimi.