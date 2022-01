La panna da cucina, come ben sappiamo, è un ingrediente molto utilizzato soprattutto nelle ricette salate. Il suo scopo principale è sicuramente quello di rendere più cremose le pietanze, ma ha anche altri utilizzi.

Infatti, può servire per legare i sapori, rendere meno speziate le preparazioni, mantecare i risotti, creare salse e fondi di cottura, e così via.

Tuttavia, così come riportano diversi studi, un consumo eccessivo di panna potrebbe provocare seri rischi per la salute del cuore e delle arterie. Infatti, questo ingrediente, dal punto di vista nutrizionale, è composto per il 93% da lipidi, tra cui principalmente grassi saturi e colesterolo.

Quindi, a volte, è necessario trovare delle alternative alla panna ed inserire nelle ricette degli ingredienti più salutari. In questo articolo ne vedremo alcuni e scopriremo come legarli insieme per ottenere dei composti simili alla panna.

Quindi, ecco 3 preziosissimi consigli per sostituire la panna da cucina senza rinunciare alla cremosità

Per sostituire efficacemente la panna nelle ricette, un’ottima alternativa è lo yogurt al naturale.

Questo ingrediente è davvero molto versatile in cucina e, grazie alla sua consistenza, è il perfetto sostituto della panna e non solo.

Infatti, in un precedente articolo, abbiamo visto che può anche rimpiazzare il burro nei dolci rendendoli molto più leggeri e salutari. Per i più attenti alla linea, lo yogurt può essere anche una valida alternativa alla maionese.

Un altro metodo per sostituire la panna da cucina è quello di realizzare un composto cremoso a base di latte in polvere, succo di limone e vaniglia.

Per realizzarlo, basterà inserire 300 millilitri di acqua ghiacciata all’interno di un frullatore, insieme a un cucchiaino raso di vaniglia e il succo di mezzo limone.

Una volta mescolati gli ingredienti, aggiungiamo 300 grammi di latte in polvere e continuiamo a frullare fino ad ottenere la consistenza desiderata.

Per addolcire leggermente il composto e smorzare l’acidità del limone, possiamo aggiungere anche 1 cucchiaio di zucchero semolato.

Un composto cremoso e leggero

Concludiamo questa lista di alternative della panna con un ultimo consiglio davvero eccezionale.

Per questa preparazione ci serviranno 1 litro di latte, 50 grammi di farina e 50 grammi di amido di mais.

Se non abbiamo l’amido di mais, potrebbe andar bene anche la fecola di patate o la maizena.

Quindi, in una ciotola, versiamo prima le due parti farinose e mescoliamole tra loro. Dopo di che, versiamo il latte scremato ed iniziamo a rimestare fino ad ottenere un composto cremoso.

