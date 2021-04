I cipollotti freschi sono una delle verdure che negli ultimi anni sta spopolando.

Proviene dall’Oriente ed il suo vero nome è: cipolla d’inverno.

Questo deriva probabilmente dal fatto che si può coltivare durante tutte le stagioni e resista anche alle basse temperature.

Nella cucina cinese, tailandese, indonesiana, giapponese, coreana e in tutte le altre tradizioni gastronomiche dell’estremo oriente, questo ortaggio è fondamentale.

Viene utilizzato sia cotto che crudo.

Da un po’ di anni anche in Occidente si è molto diffuso.

Ecco 3 ottime ragioni per cui mangiare i cipollotti freschi a crudo e modi inaspettati per mangiarli.

1 – Hanno un sapore meno forte della cipolla comune

Il miglior modo per assorbire tutte le sostanze nutritive di una verdura, è mangiarla cruda. Tuttavia, la cipolla può risultare leggermente indigesta o rendere l’alito pesante.

Il cipollotto ha un sapore molto più leggero, soprattutto la parte verde, quindi questi effetti risultano molto più attenuati.

2 – Hanno moltissime proprietà benefiche

La parte verde è molto ricca di vitamine, mentre il bulbo bianco possiede un’alta percentuale di minerali ed enzimi. I cipollotti possiedono inoltre caratteristiche che li rendono diuretici, decongestionanti, emollienti e depurativi. Il loro alto contenuto di folati, li rende degli antidepressivi naturali.

3 – Sono esaltatori di sapore

I cipollotti tritati molto finemente e usati per condire qualunque pietanza salata, risultano essere degli ottimi esaltatori di sapore. Danno ai piatti un tocco deciso, al quale non si saprà più rinunciare, una volta provato.

Utilizzare il cipollotto crudo non è difficile. Di solito lo si usa solo nell’insalata, ma in realtà ci sono altre ricette nelle quali può essere impiegato. Il pinzimonio è una di queste, oppure si può utilizzare come ingrediente di una salsa fresca, in un gazpacho ad esempio. Un altro modo curioso è metterlo sugli stufati di carne o nelle zuppe.

