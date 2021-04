Ci sono dei casi in cui anche i prodotti più prelibati possono essere nocivi.

È il caso delle zucchine.

Proprio così, questo ortaggio così gustoso, salutare e versatile.

La zucchina in un caso specifico può essere nociva, e non poco.

Ecco perché non si deve mai mangiare questa verdura molto diffusa se presenta questa caratteristica.

Amarezza

Sarà capitato a volte di mangiare una zucchina amara.

Di solito non è niente di grave, talvolta però questa caratteristica può portare conseguenze più fastidiose, come vomito e diarrea.

Il motivo per cui una zucchina diviene amara, è perché contiene troppa cucurbitacina, una sostanza tossica che la pianta sviluppa per tenere lontani gli erbivori, in natura.

Questa sostanza è inoltre presente in tutte quelle zucche, dette ornamentali, che per tale motivo non sono commestibili.

Come riconoscere una zucchina velenosa

È molto semplice, se si sente che amara, significa che la cucurbitacina è troppo elevata nell’ortaggio e quindi il prodotto può essere tossico.

Il consiglio è quello di gettare la zucchina nei rifiuti organici e non tentare trucchi o soluzioni per togliere il gusto amaro.

C’è sempre da tenere presente che questa sostanza, se ingerita in quantità abbondanti, può essere molto pericolosa.

Perché una zucchina può diventare tossica?

Le motivazioni per cui una zucchina può diventare tossica sono molte:

a) se è coltivata vicino a una pianta di zucca ornamentale;

b) se viene fatta crescere troppo;

c) se la pianta patisce siccità o è esposta a temperature troppo elevate.

Dunque, se si è degli agricoltori amatoriali, occorre prestare molta attenzione a questi fattori, nel coltivare zucchine.

Un altro consiglio utile per evitare di coltivare zucchine tossiche è quello di utilizzare semi comprati presso negozi specializzati. Così facendo il rischio diminuirà considerevolmente.

Ecco spiegato perché non si deve mai mangiare questa verdura molto diffusa se presenta questa caratteristica.