Si avvicina il ponte di Ognissanti e con lui la festa di Halloween. Di nota derivazione americana, l’atmosfera spettrale di Halloween è sempre più sentita anche in Europa. Oltre a decorazioni macabre e il celebre rito del “Dolcetto o Scherzetto”, un semplice modo per celebrarlo è guardare un bel film dell’orrore. Allora, ecco 3 imperdibili capolavori del cinema horror da guardare assolutamente su Netflix ad Halloween. Le piattaforme di streaming digitale ne hanno diversi, perduti nei meandri dei cataloghi. Ma, tra questi, alcuni sono dei must per gli appassionati di cinema. Halloween può essere la giusta occasione per recuperarli, passando una serata elettrizzante e ampliando la nostra cultura in fatto di cinema.

Ecco 3 imperdibili capolavori del cinema horror da guardare assolutamente su Netflix ad Halloween

Partiamo subito con una pellicola talmente particolare da prescindere ogni confine di genere per sfociare nel film d’autore. “Mother!” (Madre! nella versione italiana) è un film di Darren Aronofsky con Jennifer Lawrence e Javier Bardem, uscito nel 2017. La storia è quella di una giovane coppia (lei una casalinga, lui uno scrittore che cerca l’ispirazione) che si trasferisce in una nuova casa. Ma l’equilibrio della coppia viene disturbato dall’arrivo di due sconosciuti, che il marito decide di ospitare. Gli eventi cominciano così a capitolare, spingendosi a ritmi tetri e serrati verso una sorta di Apocalisse finale. Un film consigliato per chi gradisce il cinema sperimentale e non rifiuta l’inquietudine.

Sempre a cavallo tra horror, thriller e pellicola d’autore, troviamo “The Neon Demon”. Il film è del 2016 ed è diretto da Nicolas Winding Refn, il regista di altri capolavori come “Drive” e “Solo Dio Perdona”. Questo film narra la vicenda di una giovane modella, Jesse (interpretata da Elle Fanning), che cerca di farsi strada in un Mondo spietato e cannibale. Pian piano, Jesse abbandona la sua innocenza, diventando sempre più narcisista ed egocentrica. Ma a che prezzo?

Per gli estimatori del cinema horror più classico

I due film nominati sinora, come detto, trascendono i confini canonici del film dell’orrore. Sono pellicole in cui l’autorialità di chi li ha pensati è molto evidente: un’esperienza di cinema a dir poco alta. Chi è affezionato a trame più consolidate e stilemi più canonici può scegliere “La Llorona”. Questo film del 2019, diretto da Michael Chaves, rispecchia tutti i tratti tipici del film horror. Lo spirito potente e maligno di una donna maledetta, che non ha trovato pace nemmeno dopo la morte, dà il tormento a una famiglia. Con questa scelta, chi cerca il brivido ma senza uscire fuori dal canone sarà accontentato.

Approfondimento

