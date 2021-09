Finalmente il cinema è tornato. Dopo un lungo periodo di lockdown, che non ha coinvolto solo i cittadini ma anche le grandi case di produzione cinematografica, possiamo tornare in sala. I segni della ripresa sono tangibili. Basta guardare il programma del 78esimo Festival di Venezia, di scena proprio in questi giorni. Molti film interessanti, tra cui alcuni attesissimi, visto che la loro prima era stata rimandata a data da destinarsi a causa del Covid 19. Mesi davvero ricchi attendono i cinefili. Dunque, ecco i film imperdibili da vedere assolutamente al cinema o su Netflix questo autunno. Dal ritorno di Sorrentino, alla presentazione del nuovo capolavoro di Wes Anderson, a un remake come “Dune”, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Per i nostalgici, dal 3 settembre è in sala un film che riunisce due grandi firme del cinema. Martin Scorsese e Paul Schrader, dopo aver collaborato in “Taxi Driver” e “Toro Scatenato”, tornano insieme con “Il Collezionista di Carte”. In questo dramma dall’azione incalzante, Schrader è regista e sceneggiatore, mentre Scorsese compare come produttore.

Il 16 settembre, invece, tocca a “Dune”. In questo remake attesissimo, il regista di “Blade Runner 2049”, Dennis Villeneuve, cerca di dare nuova vita al discusso film girato da Lynch nel 1984. Tra i protagonisti, due giovanissimi attori diventati già grandi star del cinema contemporaneo: Timothée Chalamet e Zendaya.

Bisogna aspettare un po’ di più, invece, per “House of Gucci”, thriller sulla morte di Maurizio Gucci, interpretato da Lady Gaga e Adam Driver.

L’11 novembre, dopo più di un anno dal primo annuncio, uscirà nelle sale italiane “The French Dispatch”. Si tratta della nuova fatica di Wes Anderson: un omaggio alla storica redazione della rivista “The New Yorker”. Anche qui, il cast è da capogiro. Tra gli altri: Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Bill Murray e Owen Wilson.

Grandi sorprese anche in Italia

In questa florida rinascita, il cinema italiano non resta certo a guardare. Il 9 settembre è attesa l’uscita di “Qui Rido Io”, biopic sul commediografo Edoardo Scarpetta, interpretato dal grande Toni Servillo. Sempre Servillo torna a collaborare con Paolo Sorrentino, nell’attesissimo “È stata la mano di Dio”. Il film memoir del regista napoletano arriva in cinema selezionati il 24 novembre e su Netflix il 15 dicembre. Sempre a novembre, arriva il nuovo film dei prodigiosi fratelli D’Innocenzo, un thriller dal titolo “America Latina”. Nel film, dopo la collaborazione in “Favolacce”, torna il grande Elio Germano. Gli appassionati di cinema avranno pane per i loro denti.

