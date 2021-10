Mai come quest’anno, ogni piccola occasione è buona per rimettersi in viaggio. Così, con il ponte di Ognissanti che si avvicina, è ora di progettare una breve fuga alla scoperta delle zone più affascinanti d’Italia. Quest’anno il ponte cade a fagiolo: il primo di novembre è lunedì, quindi avremo un weekend più lungo del solito. I luoghi da vedere sono tanti, come le fiere e i festival che in questo periodo prendono il via lungo tutta la Penisola. Scegliere dove andare non è semplice, per questo ci affidiamo ai consigli degli esperti del Touring Club Italiano. Vediamo di seguito alcuni spunti, adatti a tutti i gusti.

5 appuntamenti imperdibili per passare il ponte dei morti alla scoperta di natura e cultura italiana

Partiamo da una delle regioni più amate d’Italia: la Toscana. Qui gli amanti del vino e della gastronomia possono dare libero sfogo alle loro fantasie. Ma c’è di più: proprio il weekend di Ognissanti, a Lucca, si tiene l’appuntamento annuale con il Lucca Comics and Games. L’occasione, oltre a essere imperdibile per gli amanti del genere, è suggestiva per chiunque e un ottimo pretesto per visitare la città.

Scendendo di qualche chilometro troviamo l’Umbria. Questo è il periodo dell’olio nuovo e molti borghi lasciano aperti i loro frantoi ai turisti. Proprio per il ponte di Ognissanti, si terrà il primo weekend di Frantoi Aperti, manifestazione a cui aderiscono molti frantoi umbri (e toscani). Un’occasione unica per scoprire i sapori tipici di questa terra.

Tra i 5 appuntamenti imperdibili per passare il ponte dei morti alla scoperta di natura e cultura italiana non può mancare la tappa di Mantova. Qui, tra il 23 ottobre e il primo novembre, si tiene il SEGNI New Generations Festival, festival di teatro rivolto ai bambini. Un’occasione perfetta per trascorrere un weekend in famiglia.

Tra folklore e gastronomia, da sud a nord

La notte del primo novembre, a Orsara (provincia di Foggia), si tiene il Fucacoste. Si tratta di una grande festa dalla tradizione antica. Il paese si accende di lanterne e la suggestiva processione degli incappucciati (tradizione del XVIII secolo) sfila per le vie. Il borgo è stato insignito della bandiera arancione dal Touring Club, per qualità turistiche e ambientali.

Per gli amanti dell’alta cucina, infine, il ponte dei morti è l’occasione perfetta per visitare la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba. Quello di Ognissanti sarà l’ultimo weekend di fiera, una chance imperdibile per conoscere i sapori della zona e magari fare un giro per le Langhe.

