In molte dopo essere state dal parrucchiere, oppure dopo aver sistemato i capelli con una bella pettinatura, decidono di non far perdere la piega spruzzandoci sopra un bel po’ di lacca.

Questo prodotto però se si esagera con l’uso (dipende anche dalla qualità che usiamo) oltre a sporcare, potrebbe rovinare nel tempo i capelli e seccarli.

In questo articolo spieghiamo come fare in casa la lacca per capelli in modo naturale per evitare di essere a contatto con sostanze chimiche.

Le lacche che compriamo al supermercato o nei negozi sono molto efficaci, ma a volte alcune (dipende sempre dalla qualità del prodotto) presentano nel loro contenuto delle sostanze chimiche che nel tempo e con continui abusi potrebbero rovinare i capelli e la cute.

Ci sono delle alternative fai da te e preparare la lacca in casa non richiede molto tempo e non è difficile da realizzare.

Ora vediamo come dare volume ai nostri capelli con alcune soluzioni fai da te.

Ecco come fare in casa la lacca per capelli in modo naturale per evitare di essere a contatto con sostanze chimiche.

La lacca al sale

In un pentolino versare 250 ml di acqua e fare bollire.

Versare un cucchiaio di sale marino o sale di Epson e dell’olio di argan o di oliva.

Se abbiamo dei capelli grassi, riempire un cucchiaino di olio.

Se al contrario i nostri capelli sono secchi, usare anche due cucchiaini di olio.

Mescolare gli ingredienti e togliere dal fuoco.

Una volta che la soluzione si è raffreddata, aggiungere 4 o 5 gocce dell’olio essenziale che preferiamo.

Se vogliamo rendere la nostra lacca con una tenuta maggiore, è possibile aggiungere 1 o 2 cucchiaini di gel per capelli.

Prendere un flacone spray, possibilmente di vetro, e con l’aiuto di un imbuto versare la soluzione ottenuta.

Chiudere il flacone e agitare in modo che gli ingredienti si mescolino bene.

Poiché gli oli nel tempo si separano, agitare bene il flacone ogni volta prima dell’utilizzo.

Lacca allo zucchero

Versare 250 ml di acqua in un pentolino e fare bollire. Aggiungere 10 o 20 grammi di zucchero e mescolare fino al suo scioglimento.

Una maggiore quantità di zucchero aumenta la tenuta della lacca.

È possibile aggiungere due cucchiaini di sale per rendere la lacca più efficace.

Togliere il pentolino dal fuoco, far raffreddare e aggiungere una o due gocce di olio essenziale preferito.

Con l’aiuto di un imbuto, versare la soluzione in un flacone spray chiudere e agitare ogni qualvolta la utilizziamo.

Se notiamo che la lacca non fissa bene, lasciare asciugare i capelli attendendo circa 20 o 30 secondi, e ripetere l’operazione.