Dopo che il titolo si è classificato come il peggiore della settimana appena conclusasi qualche investitore potrebbe avere dubbi su quanto scritto nel report precedente, Dopo un rialzo del 200% dal nostro segnale di ingresso l’ascesa delle azioni Risanamento non si è ancora conclusa.

In realtà questo ribasso potrebbe essere un’ottima opportunità di acquisto. Allora quando riacquistare le azioni Risanamento?

Vista la crescente volatilità i nostri Analisti preferiscono concentrarsi sul time frame mensile in modo da seguire la tendenza di lungo periodo ed essere meno sensibili al rumore del mercato.

Notiamo come il rialzo si sia fermato sulla forte resistenza individuata dal II obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso in area 0,192 euro. A questo punto per gli scenari per le sedute fino a fine giugno possono essere due.

Il primo vede un’immediata ripartenza al rialzo con chiusura mensile superiore a 0,192 euro. In questo caso le quotazioni partirebbero immediatamente per gli obiettivi successivi in area 0,28 euro.

Un’altra possibilità vede un ritracciamento fino in area 0,1126 euro dove si potrebbe tornare compratori avendo come obiettivi quelli indicati in figura.

Ovviamente una chiusura mensile inferiore a 0,1126 euro farebbe accantonare lo scenario rialzista e invertire al ribasso la tendenza in corso.

Quando riacquistare le azioni Risanamento? I livelli chiave da monitorare nei prossimi mesi secondo l’analisi grafica

Risanamento (MIL:RN) ha chiuso la seduta del 18 giugno a 0,1604 euro in ribasso del 6,64% rispetto alla seduta precedente.

Time frame mensile

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.