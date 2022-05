La primavera è ormai entrata nel vivo e con lei la voglia di viaggiare per moltissime persone. Dopo le chiusure, dirette conseguenze della pandemia, anche viaggiare sembra essere tornato un qualcosa di possibile. Già lo scorso anno in molti si sono mossi optando principalmente per l’Italia. Infatti, viaggiare alla scoperta del Bel Paese sembrava essere l’opzione più sicura in un momento di temporanea incertezza. In questo 2022 si potrà continuare ad esplorare la nostra bellissima Penisola che sa offrire bellezze mozzafiato.

Tuttavia, anche alcune mete europee o internazionali potrebbero essere interessanti. Tra queste spicca la millenaria Malta o anche la meravigliosa Istanbul. Tutte mete capaci di meravigliare e stupire il visitatore con le loro particolarità. Oggi si andrà alla scoperta di un’isola greca meno conosciuta rispetto alle solite, ma comunque meravigliosa. Si tratta di Thàssos, una piccola isola ad una decina di km dal continente posta nella zona nord del Mar Egeo.

Oltre alle spiagge bianche di Messico e Maldive è poco conosciuta una delle isole più belle d’Europa circondata da mare cristallino a poche ore dall’Italia

Si tratta di un’isola frequentata soprattutto da turisti scandinavi o dagli stessi greci. Per ora lontana dal turismo di massa, è riuscita a mantenere un certo fascino della tradizione che altre isole hanno perduto. Il visitatore più avventuroso potrà rimanere estasiato dalla natura incontaminata che troverà nel centro dell’isola. La capitale dell’isola è Limenas e offre un grazioso porto di pescatori e interessanti rovine della città antica. L’agorà è uno dei punti più interessanti della città con l’antica strada romana e il Santuario di Artemide. Sempre restando in tema archeologia si potranno visitare i resti antichi del teatro ellenistico e dell’Acropoli. Si consiglia di utilizzare calzature chiuse per visitare le rovine perché la presenza di animali e, soprattutto, di serpenti potrebbe rendere poco piacevole il giro. I meno audaci potranno andare alla scoperta della storia dell’isola visitando l’interessante museo archeologico.

Spiagge

Per le spiagge bisognerà recarsi nella parte sud dell’isola, nella zona di Alykì. Anche qui si potranno visitare moltissimi resti archeologici ma, soprattutto, ci si potrà rilassare su spiagge paradisiache. Spiagge di sabbia e ciottoli affacciate su un mare cristallino che non farà invidia a quello dei Caraibi. Chi preferisce stare lontano dalla folla potrà optare per la spiaggia di Kekes, immersa in una pineta. Una spiaggia isolata che garantirà maggiore privacy e tranquillità. Si potrà anche fare un bel bagno nel mare limpido oppure cimentarsi in passeggiate. Si tratta di luoghi da non sottovalutare, oltre alle spiagge bianche di Messico e Maldive.

Approfondimento

Ecco il viaggio da fare assolutamente almeno una volta nella vita in coppia o da soli per vivere un’esperienza unica e ritrovare se stessi