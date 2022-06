Agli esordi spopola facendo coppia fissa con il calciatore Bobo Vieri. Coppia graditissima al pubblico televisivo, che ammira Elisabetta giovanissima sulla lunga scrivania di «Striscia la Notizia». Da qui parte la notorietà della showgirl che negli anni diventa attrice, valletta, ospite di molti programmi TV. E oggi l’ex velina Elisabetta Canalis trionfa nello sport. Intanto, nel 2011 accanto a Gianni Morandi conduce una delle serate del Festival di Sanremo e, nell’occasione, la critica non è proprio dalla sua. Infatti, se la memoria non ci inganna, viene criticata per un livello sufficiente della conduzione. Posa anche senza veli per una campagna con un’associazione in difesa dei diritti degli animali.

Elisabetta oggi

L’ex velina Elisabetta Canalis trionfa nello sport ma anche nella vita privata. Infatti, attualmente è moglie di un chirurgo italoamericano e mamma della piccola Skyler Eva. I tre risiedono a Los Angeles e il matrimonio giunge dopo la fine della relazione invidiatissima con George Clooney. Poi, si sa, la vita è strana e se la lucina rossa della telecamera inizia a non inseguirti più, qualcosa bisogna pur farla. Così c’è chi va e chi viene. Federica Pellegrini dopo il nuoto e le medaglie approda alla TV e diventa icona dello sport/entertainment. La vita sportiva in realtà è solo un ricordo. Tutto il resto è partecipazione attiva a programmi d’intrattenimento, complice anche il bel corpo e un viso grazioso.

L’ex velina Elisabetta Canalis trionfa nello sport mentre c’è chi dalla vita olimpionica approda in TV

La Canalis invece scende dal palco. Per scelta sua (o forse degli altri)! Da qui, non foss’altro per scaricare e sciogliere nodi, inizia a praticare kickboxe e lo fa sul serio. Con approccio professionale e non certo solo per svagarsi dalla vita in qualità di «moglie di…». Si allena e segue un percorso alimentare preciso, con tanto di nutrizionista al seguito. Si pone degli obiettivi e vince. L’occasione è la 12esima edizione di «The Night of Kick and Punch». E nella Reggia di Venaria a Torino la 43enne Elisabetta batte la 21enne di Bologna Rachele Muratori. Che dire, ci vuole talento, ma soprattutto forza di volontà e determinazione.

