Abbiamo già illustrato le interessanti occasioni di lavoro in Campania e Lazio presso, rispettivamente, l’Agenzia delle Entrate e il Corpo dei VVFF. Oggi andiamo oltre e analizzeremo alcuni bandi ancora attivi a dicembre. In particolare, ecco 3 concorsi interessanti a cui partecipare per diplomati e laureati tra Guardia di Finanza, AGCOM e ARPA Puglia.

I posti messi a concorso dalla Guardia di Finanza

Il concorso per titoli ed esami delle Fiamme Gialle mira a reclutare 33 allievi finanzieri del contingente ordinario, come “Tecnico di soccorso alpino”. Il testo del bando è ricco di dettagli ed è composto da 26 articoli e 8 allegati. Sintetizziamo solo i passaggi chiavi della selezione.

Tra requisiti abbiamo la maggiore età e il non superamento del giorno di compimento del 26° anno. Poi non bisogna avere problemi pregressi con la Giustizia o essere già stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti in passato. Circa il titolo di studio, occorre possedere un diploma che consenta l’iscrizione all’Università.

La domanda andrà inoltrata online seguendo la procedura disposta nell’avviso, con l’accesso al sito istituzionale tramite proprie credenziali. La scadenza per l’inoltro delle istanze è fissata al 26 dicembre.

Lo svolgimento del concorso prevede una prova scritta di preselezione, poi le prove di efficienza fisica. Poi abbiamo l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, quella attitudinale e all’idoneità al servizio di soccorso alpino, infine la valutazione dei titoli.

Il concorso presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM)

Con delibera del 9 novembre, l’AGCOM offre a 16 giovani l’opportunità di fare praticantato per 18 mesi, non prorogabili, presso i propri uffici. Il periodo di praticantato non costituisce rapporto di lavoro, né è finalizzato alla sua instaurazione. I requisiti necessari per partecipare sono:

laurea in discipline giuridiche, con votazione non inferiore a 105/110 e possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;

non aver compiuto 30 anni;

aver maturato esperienze (di studio e professionali) attinenti alle mansioni dell’Autorità;

non aver frequentato periodi di praticantato (con rimborso) banditi nel passato dall’Autorità.

I selezionati riceveranno un rimborso spese di 1.000 euro lordi mensili. Le domande, infine, andranno inoltrate seguendo le specifiche del bando ed entro il 20 dicembre.

L’ultimo concorso rimanda all’Agenzia per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Puglia e prevede, in realtà, 2 distinti bandi. In entrambi la selezione, per titoli ed esami, è a tempo pieno ed incondizionato e la scadenza è fissata al prossimo 2 gennaio 2022. Nel dettaglio, le selezioni riguardano:

2 assistenti amministrativi, categoria C, di cui uno per la sede di Bari e l’altro per quello di Taranto. I due posti sono riservati esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 68/1999, o a quelle equiparate per legge;

5 assistenti amministrativi, categoria C, per varie sedi pugliesi. Il concorso è riservato ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 68/1999.

In entrambi i casi la domanda andrà prodotta solo online usando il form online presente sul sito dell’ARPA Puglia.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato ai bandi di prenderne visione integrale.

