Le feste si avvicinano sempre di più, con tutto ciò che ne deriva. Infatti, oltre alle tante gioie del Natale e di un nuovo anno che inizia, queste festività possono causare anche tanto stress. Effettivamente, le aspettative sono alte, fra regali, decorazioni, pranzi e parenti in visita. Però ci sono alcuni segni che possono tirare un sospiro di sollievo. Infatti, ci sarà un mare di soldi e fortuna durante le feste per questi 3 segni che ne avevano proprio bisogno. Il merito è soprattutto di Giove, che col suo movimento dona speranza nel momento migliore dell’anno. Ma quali sono questi fortunati segni? Non ci sorprenderà sapere che uno di questi fa parte dei 2 segni più intelligenti di tutto lo zodiaco.

Il primo è il segno dei Gemelli

Quest’ultimo periodo e l’inizio di dicembre si sono rivelati piuttosto instabili per i Gemelli. È stata una fase ricca di incontri, scontri e cambiamenti che avrebbero messo alla prova chiunque. Questo è sicuramente il momento per rivalutare alcune relazioni sia personali sia lavorative, soprattutto dopo la metà del mese, quando Marte entra in Sagittario.

Il 18 dicembre invece la luna piena porta con sé un po’ di tranquillità che permetterà di scaricare un po’ di tensione. Da quel momento sarà possibile trarre il meglio dalle proprie capacità e risorse, investendo sul futuro. Cominceremo a vedere i primi frutti in ambito professionale già dalla fine del mese, quando Giove entrerà in Pesci. Ambizione e remunerazione però continueranno anche nella prima parte del 2022.

Il leone ruggisce di gioia

Per il Leone dicembre si può rivelare un mese davvero creativo e ricco di passione. Durante la luna piena del 18, avrà il tempo per riflettere sulle proprie scelte in termini di relazioni e amicizie. Inoltre saranno in grado di stimolare la creatività e la voglia di fare che si sentirà scorrere addosso.

Nella seconda metà del mese affronterà un periodo di instabilità e confusione. Purtroppo, questa confusione raggiungerà probabilmente anche la sfera economica. Questo perché Marte si trova in un rapporto conflittuale con Giove e Saturno. Ciò vuol dire che questo è un momento in cui è meglio muoversi con cautela.

Allo stesso tempo può essere l’occasione perfetta per approfittarne e ricaricare le batterie, magari con piccoli rituali quotidiani che possono aiutare a ritrovare il proprio centro.

Poi, alla fine del mese Giove entra in Pesci e si prospettano nuove occasioni di investimento e di ricchi guadagni. Questo permetterà al Leone di cominciare l’anno con un sano ottimismo riguardo al proprio futuro economico.

Un mare di soldi e fortuna durante le feste per questi 3 segni che ne avevano proprio bisogno

Se c’è un segno che avrà grande fortuna nelle finanze quello è proprio lo Scorpione. In realtà, non si può esattamente parlare di fortuna perché questi risultati sono frutto del suo duro lavoro. Soprattutto perché, questo segno ha dovuto affrontare una lunga serie di instabilità e imprevisti durante l’anno. Con la fine dell’anno però finalmente riesce a raccogliere i frutti del suo impegno e della sua perseveranza. Questo perché tante situazioni in sospeso finalmente si sbloccano e lo Scorpione raggiunge la tanto sospirata autonomia e una buona dose di successo. L’unica cosa a cui fare attenzione è il modo di comunicare, che potrebbe portare a situazioni spiacevoli. Per questo segno, la fine dell’anno si conclude in bellezza, con Giove che sorride al piacere e alla passione, per accompagnarlo per quasi tutto il 2022.