Il periodo freddo dell’anno è ormai entrato nel vivo e tra gli ortaggi che non possono mancare in tavola troviamo il cavolfiore.

I cavolfiori insieme ai broccoli e ai cavoli sono ortaggi capaci di assicurare una grande varietà di elementi benefici per l’organismo.

Perfetto per le diete a ridotto contenuto di calorie dal momento che a 100 grammi di cavolfiore corrispondono solo 25 calorie.

Inoltre grazie alla presenza di vitamine A-C-B-K, fibre e proteine ci aiuterà anche a superare il freddo invernale.

Oltre a questo i cavolfiori potranno essere ottimi per contrastare l’ipertensione favorendo il funzionamento dell’apparato digerente e non ha colesterolo.

Tuttavia ci sono anche delle controindicazioni legate alla presenza di purine, per questo sarebbe preferibile limitare il consumo in caso di gotta.

Un ortaggio indicato per chi segue una dieta se consumato in maniera semplice.

Senza colesterolo né calorie ma ricco di vitamine questo delizioso ortaggio invernale proteggerebbe cuore e intestino

Il cavolfiore, infatti, si presta a preparazioni molto diverse tra loro. Dal cavolfiore gratinato allo sformato con noci si tratta di ricette che saranno vera delizia per il palato. Tuttavia chi segue una dieta dovrebbe provare a consumare il cavolfiore nel modo più semplice possibile.

Infatti, stupirà scoprire che il cavolfiore è perfetto anche solo semplicemente bollito, non ha bisogno di niente altro.

Prendere un cavolfiore e, dopo averlo pulito accuratamente, metterlo a bollire in acqua. Lasciare sul fuoco fino a quando la consistenza non sarà quella desiderata e aggiungere un pizzico di sale se si preferisce.

In seguito rimuovere il cavolfiore dall’acqua e suddividerlo in tanti pezzi prima di consumarlo. Il cavolfiore cotto in questo modo è l’inizio di tantissime preparazioni, eppure potrà anche essere consumato in semplicità come spuntino durante la giornata.

Chi lo preferisce leggermente condito potrà aggiungere un filo di olio extravergine di oliva e del pepe nero.

Tuttavia non sarà necessario e il nostro cavolfiore sarà ottimo in ogni caso. Potrà tranquillamente essere consumato sia caldo appena terminata la cottura che dopo essersi raffreddato.

Conservazione

Il cavolfiore cotto in questo modo si può conservare un paio di giorni in frigorifero. Tuttavia, per preservarne la bontà si consiglia di utilizzare un contenitore a chiusura ermetica per una migliore conservazione,

Una volta scoperto questo modo di consumare i cavolfiori non si vorrà più tornare indietro. Quindi, senza colesterolo né calorie ma ricco di vitamine questo delizioso ortaggio invernale proteggerebbe cuore e intestino.