Le azioni Class Editori sono pronte a un rialzo di circa il 200% dai livelli attuali. Come annunciato in un precedente report (L’annunciato ribasso delle azioni Class Editori potrebbe essere agli sgoccioli) si stanno creando le condizioni per una prepotente ripartenza al rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo, area 0,0842 euro, della proiezione ribassista in corso e la spinta ribassista si è calmata. A questo punto la probabilità che si possa invertire al rialzo è molto elevata. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 0,1 euro. In questo caso il I obiettivo di prezzo si trova in area 0,127 euro. Gli obiettivi a seguire, poi, si trovano in area 0,169 euro (II obiettivo di prezzo) e 0,211 euro (III obiettivo di prezzo).

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Uno scenario alternativo, che potrebbe portare a molte perdite per gli investitori, è quello che vede le quotazioni continuare a muoversi in prossimità del supporto in area 0,0842 euro.

Un problema per chi pensa di investire su questo titolo è legato al basso volume degli scambi. La media giornaliera, infatti, corrisponde a un controvalore che si aggira sui 30.000 euro. Si comprende, quindi, che con piccole somme di denaro è possibile far fare al titolo grossi spostamenti. Il rovescio della medaglia è che quando si è in posizione e si vuole vendere c’è il rischio che non si riesca a vendere al prezzo desiderato.

Prima di concludere ricordiamo che Class Editori è inclusa nella Black List della Consob. In questa lista sono raggruppate tutte le società che hanno una posizione finanziaria netta negativa. Con riferimento all’ultimo aggiornamento notiamo come non si intravedono ancora segnali di miglioramento su Class Editori.

Le azioni Class Editori sono pronte a un rialzo di circa il 200% dai livelli attuali: le indicazioni dell’analisi grafica

Class Editori (MIL:CLE) ha chiuso la seduta del 19 ottobre a quota 0,088 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale