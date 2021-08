Il Ferragosto è davvero una festa meravigliosa. Il tipico falò (da ottenere con il permesso) del 14 agosto, infatti, apre la strada a una meravigliosa nottata. E poi ci sono le canzoni, il cibo, la spiaggia e le persone che rendono questa notte magica. Per non parlare del giorno successivo.

Sappiamo tutti molto bene il pranzo importante che ci attenderà. Dopo una mangiata come si deve, tanti si vorrebbero semplicemente riposare sul divano o su una sdraio in giardino. E non c’è nulla di meglio che accompagnare questo momento di relax con il giusto libro. Le pagine di un romanzo che ci appassionano renderanno questa giornata ancor più allegra e piacevole.

Il romanzo perfetto da leggere a Ferragosto dopo il pranzo con amici e famiglia

C’è un romanzo in particolare che, dato anche il suo titolo, sarebbe perfetto da leggere durante una giornata festiva come questa. Stiamo parlando di “Ferragosto in giallo”, un meraviglioso romanzo, scritto da diversi autori davvero interessanti. Infatti, troveremo la firma di Andrea Camilleri, Gian Mauro Costa, Alicia Giménez-Bartlett, Marco Malvaldi, Antonio Manzini e Francesco Recami.

Una stregua di scrittori davvero unica, che dona al libro una personalità invidiabile e lo rende desiderabile e accattivante. Soprattutto per chi ama il genere giallo. Infatti, se siamo appassionati di indagini, crimini e segreti da scovare, questo non può che essere il romanzo giusto per noi. Scritto in modo dinamico, veloce, ma al tempo stesso capace di creare tensione e suspence, non potrà non travolgerci.

La trama di Ferragosto in giallo, il romanzo che molti di noi non potranno fare a meno di leggere

Il libro, in questo caso, si compone di più storie, tutte accomunate dallo stesso sfondo. A fare da cornice ai racconti, infatti, troviamo proprio il Ferragosto. Sfogliando le pagine, incontreremo alcuni dei commissari più amati e acclamati dal pubblico italiano. Potremo seguire, infatti, le vicende di Pietra Delicado, di Salvo Montalbano e di tanti altri.

Le loro storie si susseguono in un’incessante ricerca della verità e, attraverso le pagine, potremo scoprire sicuramente dei nuovi lati dei nostri paladini. Le storie si presentano diverse ma ben connesse tra loro, caratterizzate da personaggi forti, coraggiosi e dinamici. Insomma, possiamo davvero dirlo. È questo il romanzo perfetto da leggere a Ferragosto dopo il pranzo con amici e famiglia. Leggendo le righe scritte in modo magistrale dai diversi autori che hanno dato vita al romanzo, non potremo far altro che divorare ogni pagina.

