Sono tanti gli italiani che comunque si sposteranno per il prossimo ponte dell’Immacolata. Prese di mira le principali città d’arte, ma tanti stanno frequentando anche le mete montane. Grazie all’arrivo di neve copiosa sulle Alpi, soprattutto, gli impianti sciistici stanno riaprendo. E molti connazionali ne stanno approfittando non solo per godersi la prima neve, ma anche paesaggi e mercatini di Natale. E se non abbiamo ancora deciso la meta, ecco 3 borghi italiani meravigliosi eletti dai turisti tra i più belli da visitare per il ponte dell’Immacolata. Come sempre accade nel nostro Paese diventa quasi impossibile dire che un posto è più bello di un altro. E allora bisogna affidarsi ai pareri dei turisti. Cosa che abbiamo prontamente fatto per i nostri Lettori.

Un vero e proprio presepe naturale

Partiamo con le nostre indicazioni da un borgo bellissimo il pittoresco segnalato come “un presepe naturale”. Siamo a Scanno, più di 1.000 m di altitudine, in provincia de L’Aquila. Siamo incastonati tra i suggestivi Monti Marsicani, in uno scenario che definire incredibile è davvero poco. A livello locale è anche conosciuto col nome di “Perla d’Abruzzo”, soprannome ampiamente meritato. Qui davvero non manca nulla in un paesaggio suggestivo, tra luci, ombre, montagna, spruzzate di neve e atmosfera natalizia naturale davvero bellissima. Ma non solo la scenografia catturerà sguardi e cuori, perché anche il centro storico è davvero eccezionale.

Ecco 3 borghi italiani meravigliosi eletti dai turisti tra i più belli da visitare per il ponte dell’Immacolata

Durante la stagione estiva, migliaia di persone si riversano nella località di Genga, in provincia di Ancona. Qui è possibile visitare le grotte di Frasassi, tra le più famose al Mondo per le sue stalattiti e stalagmiti. Un percorso davvero emozionante all’interno della montagna. Ma d’inverno questo meraviglioso borgo medievale, dotato di mura e castello, è famoso in tutta Europa per il suo presepe vivente. Secondo gli esperti è il più grande del Mondo. Sicuramente, una volta ammirato, potremmo davvero definirlo uno dei più belli. Visitare in questi giorni il borgo di Genga ci riporterà indietro nel tempo, ma con le atmosfere natalizie che più amiamo.

Bandiera Arancione del Touring Club

L’ultimo borgo che andiamo a suggerire si trova nell’entroterra di Ravenna e più precisamente sull’Appennino Tosco Emiliano. Siamo in quella di Brisighella, borgo insignito della prestigiosa Bandiera Arancione. Questa meravigliosa perla antica, ha ricevuto nella sua storia tantissimi premi artistici e culinari. Oltre a una scenografia mozzafiato, vale la pena visitare i mercatini natalizi e i villaggi di Babbo Natale. Una vera e propria gioia per i nostri bambini. E, se amiamo i castelli, ecco delle altre idee nel nostro articolo di approfondimento.

