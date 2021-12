Quest’anno sta finendo e molti di noi pensano già al 2022. Siamo ormai nell’ultimo mese dell’anno e il 2021 per molti di noi è stato un anno di alti e bassi.

Alcune persone affrontano i momenti di difficoltà con astuzia e riescono a cogliere il meglio anche dalle situazioni più complesse. Ad esempio, abbiamo svelato che sono questi i 3 segni zodiacali destinati ad avere successo nella vita e uno di questi è davvero insospettabile.

Quello che pochi sanno è che per alcuni fortunati segni zodiacali sta arrivando un periodo davvero favorevole. Infatti, sono finalmente in arrivo una fortuna sfacciata in amore e nel lavoro per questi 3 segni zodiacali dopo un 2021 davvero opprimente.

Ricordiamoci sempre che la fortuna gira. Come abbiamo visto, dicembre inizierà davvero a gonfie vele per questi 3 fortunati segni zodiacali finalmente baciati dalla sorte dopo un novembre tormentato.

Ma questo non è tutto. Infatti, alcuni di noi potranno avere le stelle dalla propria parte anche per la prima parte del 2022.

Partiamo dal segno dell’ariete. I nati sotto questo segno non si risparmiano mai né in amore, né sul lavoro. Gli ariete danno sempre tutti loro stessi nelle relazioni di coppia e si aspettano altrettanto dal partner.

Ciò spesso non accade, proprio com’è successo per tutto il 2021. Fortunatamente, già il mese di dicembre regalerà agli ariete una rinnovata armonia con il partner.

Sul fronte del lavoro, quest’anno è stato davvero difficile e ricco di imprevisti. Fortunatamente la situazione inizia a distendersi e gli ariete potranno tornare a respirare un po’ di ossigeno.

Questo è il momento migliore per osare e pretendere di più anche sul lavoro. Chi sarà sufficientemente caparbio potrà ottenere risultati davvero straordinari.

Gemelli

I gemelli per tutto il 2021 hanno vissuto una situazione di tensione, soprattutto in ambito lavorativo. Fortunatamente, però, non solo i gemelli inizieranno dicembre con una pioggia di denaro ma anche questi 3 fortunatissimi segni zodiacali.

Come abbiamo visto, il mese di dicembre è iniziato con il botto per il segno dei gemelli. Inoltre, coloro che lavoreranno sodo otterranno grandi guadagni anche nella prima parte del 2022.

I nati sotto questo segno dovrebbero approfittare della situazione favorevole perché non durerà in eterno.

La situazione benevola che vivremo nell’ambito lavorativo si rifletterà anche nelle relazioni. In particolare, la vita di coppia di chi ha vissuto un clima di tensione vedrà finalmente tornare il sereno. Questo è il momento perfetto per concedersi un viaggio romantico che permetterà di ritrovare il feeling di un tempo.

Scorpione

Chiudiamo con il segno dello scorpione. I nati sotto questo segno hanno vissuto un anno pieno di alti e bassi. Finalmente, da questo mese e per buona parte del 2022 potremo vivere un clima più sereno.

Il lavoro, che ci ha fatto vivere momenti di grande incertezza, ha portato gli scorpione a vivere una forte crisi personale. Tuttavia, la situazione si sta distendendo e regalando finalmente un equilibrio agli scorpione.

Questa stabilità influenzerà il rapporto con il partner ed aiuterà a consolidare soprattutto le relazioni nate da poco tempo.

Questo è il momento migliore per tentare la sorte perché potremmo essere ricompensati con lauti guadagni.