Siamo vicini alla temuta stagione invernale che rovina le nostre piante e le lascia spoglie fino a primavera. Purtroppo mantenere un balcone o un giardino fiorito in questi mesi non è cosa facile. La maggior parte delle piante non resiste a temperature più fredde e dobbiamo in qualche modo rassegnarci. Niente gerani, dalie, ortensie o meravigliose rampicanti sul pergolato.

Ma non tutto è perduto, basterà sostituire le piante ormai secche o morte con piante resistenti al freddo. Anche se questo autunno sembra molto mite le previsioni potrebbero cambiare da un momento all’altro. E se non pensiamo subito al nostro balcone o giardino potremmo pentircene tra qualche giorno.

Ecco 3 bellissime piante poco conosciute perfette per un balcone fiorito anche in autunno

La prima pianta di oggi è l’Alstroemeria, nota anche come Giglio Peruviano. Si tratta di un arbusto perenne per questo motivo è in grado di sopravvivere anche a temperature più basse. Presenta lunghe foglie verdi da cui sbocciano dei fiori incantevoli a forma di imbuto. Questa pianta si adatta benissimo al terriccio tipico delle fioriere, ma è perfetta in giardino per delimitare le aiuole. I colori sgargianti dei suoi fiori sono un piacere per gli occhi, e acquistando una varietà nana si possono creare cespugli bellissimi.

La Skimmia con le sue bacche colorate

Si tratta sempre di un arbusto perenne che sicuramente abbiamo visto nei giardini del vicinato. Il nome particolare ci fa pensare ad una pianta difficile da trovare, ma è più comune di quel che crediamo. Grazie alla sua versatilità e spirito di adattamento è perfetta per qualunque giardino. Ma non solo, possiamo anche invasarla e posizionarla in balcone o nel terrazzo per un po’ di privacy. Ha una crescita un po’ lenta ma raggiunge anche i due metri di altezza.

Per concludere passiamo al Crocus, la pianta da cui si ricava lo zafferano. Il fiore di questa pianta è tra i più belli che la natura ci ha regalato con le sue sfumature lilla. È una pianta da fiore che cresce anche nei terreni meno fertili e accoglienti regalandoci fiori incredibili. Infatti, cresce benissimo non solo in collina ma anche in zone montuose. In realtà questa famiglia raccoglie circa 80 specie diverse e non da tutte si ricava lo zafferano, solo dal Crocus Sativus. Ma perché non piantare diverse specie per avere un giardino fiorito e creare anche la nostra scorta personale di zafferano?

Quindi, ecco 3 bellissime piante poco conosciute perfette per un balcone fiorito anche in autunno. Il vantaggio di queste piante è sicuramente la loro adattabilità. Non necessitano di troppe cure e attenzioni particolari, ma attenzione all’innaffiatura. La stagione invernale è alle porte e si rischiano gelate notturne, quindi meglio limitare l’apporto di acqua. Se invece la nostra preoccupazione sono le piante da interni basterà informarsi su cosa fare nel mese di settembre per proteggere le nostre bellissime piante d’appartamento.

