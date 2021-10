Una ragione per cui il nostro Paese è molto famoso e apprezzato nel Mondo sono le sorgenti termali. Queste fonti di acqua caldissima e curativa sono disseminate in tutto il nostro Paese, da Nord a Sud.

Oltre alle principali e più famose località termali ce ne sono centinaia di minori, poco note ma non per questo meno suggestive. Avevamo già svelato la localizzazione di alcune terme all’aperto del tutto gratis, per regalarci un bagno caldo e rilassante senza spendere nemmeno un euro.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Oggi, però, parleremo di altre pozze d’acqua calda. Infatti, queste terme all’aperto del tutto gratuite sono una ricchezza senza tempo di questa regione italiana. Vediamo dove si trovano.

Un piacere che gli italiani amano da secoli

Gli italiani hanno ereditato la passione per le terme dagli antichi romani. Ogni anno migliaia di persone raggiungono le località termali per trattamenti di salute e di bellezza. Le acque sulfuree del nostro Paese sono consigliate dai medici per la cura di numerosi disturbi sia dermatologici che respiratori.

Uno dei più importanti centri italiani è situato nella Valle Stura, in Piemonte. Stiamo parlando di Vinadio, antichissimo centro termale che pare attivo sin dal 1505 e che sorge in una valle alpina dalla bellezza incontaminata in mezzo a boschi pittoreschi. Questa valle è incastonata nelle Alpi Marittime, che si trovano a pochi chilometri dal capoluogo piemontese.

A Vinadio l’acqua sgorga purissima a una temperatura di oltre 75°C e viene raccolta in enormi piscine sia al chiuso che all’aperto. Quando la struttura è aperta è possibile nuotare nella piscina esterna mentre nevica e ci sono temperature bassissime. Si tratta di un’esperienza romantica da vivere almeno una volta nella vita. Il complesso termale offre anche la possibilità di nuotare in una grotta naturale e di effettuare fanghi terapeutici.

Queste terme all’aperto del tutto gratuite sono una ricchezza senza tempo di questa regione italiana

In questo momento queste terme non sono aperte al pubblico, ma se ci troviamo in Valle Stura è comunque possibile vivere un’esperienza unica al Mondo. Se capitiamo nei paraggi di Vinadio è infatti possibile nuotare nelle caldissime acque termali senza pagare alcun biglietto.

Sotto la strada che porta al paesino alpino si trovano alcune pozze termali cui è possibile avere accesso tramite un semplice sentiero. Non è semplicissimo individuare queste pozze e consigliamo di rivolgersi alle persone del luogo per ottenere informazioni accurate. Sia che ci siano dieci gradi o che abbia appena nevicato potremo sguazzare nelle pozze d’acqua termale, caldissima e ottima per la nostra salute.