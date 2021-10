La vita frenetica di tutti i giorni ci impone prima di tutto di essere organizzati. Alle 8 in ufficio, alle 16 portare i figli a fare sport, alle 18 corso di zumba ed ecco che si son fatte le 20. “Cosa si mangia?”, chiedono i bambini.

Siamo state così indaffarate e piene di pensieri che abbiamo dimenticato di comprare il pane o quella pizzetta che nostro figlio desiderava. Ci sarà sempre qualcosa in casa da cucinare, ma se siamo molto stanchi la fatica diventa doppia. In questi casi, anche preparare un piatto di pasta al pomodoro potrebbe risultare molto pesante.

Non perché sia difficile versare l’acqua in una pentola e metterla a bollire, ma perché nel frattempo bisogna fare altre dieci cose. Aiutare i propri figli a farsi la doccia, apparecchiare la tavola e poi, forse, pensare a sé.

C’è un modo per agevolare tutto questo?

Conservazione e possibili errori

Sì che c’è e riguarda proprio la cucina. Preparare alcuni piatti, surgelarli e poi scongelarli al momento opportuno, è certamente la tecnica migliore. Comodo, pratico e salutare, in questo modo riusciamo ad agevolarci la vita, senza, però, mangiare cibo in scatola o precotto.

Tuttavia, molti non conoscono le regole di base per conservare gli alimenti una volta cucinati. Sì, perché rischiamo non soltanto che il cibo vada a male, ma anche di consumarlo e subirne le conseguenze per la salute. Normalmente, i primi sintomi di un’intossicazione alimentare sono nausea e vomito, ma non solo l’intossicazione è una possibile conseguenza della cattiva conservazione.

Scopriamo qualcosa di più e vediamo come conservare gli alimenti ancora caldi per evitare spiacevoli sorprese.

Come conservare il cibo caldo per mantenerlo perfetto ed evitare rischi per la salute

Innanzitutto, suggeriamo di non utilizzare contenitori di plastica. Questo materiale è sensibile al calore e potrebbe sciogliersi a contatto con le alte temperature. In un precedente articolo abbiamo detto che non dovremmo mai bere le bevande calde nei bicchieri di plastica, proprio per questo motivo. Il rischio è che le particelle di plastica si fondano col cibo che ingeriamo.

Il secondo suggerimento riguarda il momento in cui conservare le pietanze. Se usiamo un contenitore con un coperchio, è preferibile evitare di chiuderlo del tutto finché è caldo. Meglio lasciarlo aperto per metà, così da farlo raffreddare ed evitare che si formi la condensa. Attenzione poi a non metterlo in frigo o in congelatore ancora caldo, perché lo sbalzo termico potrebbe compromettere l’elettrodomestico e il cibo.

Ecco, quindi, come conservare il cibo caldo per mantenerlo perfetto ed evitare rischi per la salute, piccoli suggerimenti che valgono oro per le nostra routine quotidiana.