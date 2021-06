Con l’arrivo dei primi caldi la vita domestica si sposta decisamente verso gli spazi aperti. Balconi e terrazzi si animano di nuova energia. Piantiamo fiori colorati, rinnoviamo gli arredi. C’è un aspetto che non può essere trascurato, la pavimentazione. Spesso se ne tralascia la cura e la manutenzione. Accade quindi che si deteriori. Può quindi perdere anche di impermeabilità causando dei danni ingenti. Solo l’idea di fare dei lavori ai pavimenti ci terrorizza. Soprattutto si teme di dover affrontare un costo oneroso. Tuttavia questo inconveniente si può risolvere in maniera incredibilmente semplice. Ebbene questa è la soluzione geniale e poco conosciuta per pavimentare gli spazi esterni spendendo davvero poco.

I materiali

Dunque se il rivestimento dei nostri spazi esterni va rifatto ecco come intervenire. La cosa più importante è scegliere un materiale che ci piaccia ma che sia consono per gli spazi esterni. Ecco dunque una mini guida esaustiva sulle alternative disponibili.

Come scegliere i materiali

Se si hanno mobili in legno e vogliamo arredare lo spazio in maniera semplice ed elegante la scelta giusta è la pietra naturale. Dunque optiamo per l’ardesia, l’arenaria o la pietra calcarea. Sono disponibili in vari formati che ben si adattano a qualsiasi superficie. Molto di moda negli ultimi tempi sono anche i rivestimenti di grès procellanato. È una soluzione, anch’essa disponibile in formati diversi, resistente e durevole. È anche molto facile da mantenere pulita. I più attenti possono scegliere il classico ma sempre caldo ed affascinante pavimento in cotto, un’alternativa che ha maggiore bisogno di cure. In questo articolo troveremo tutte le soluzioni per pulirlo facilmente.

La soluzione più economica

Infine la soluzione più economica, che non richiede manutenzione, è il calcestruzzo. È una soluzione in cemento che tuttavia permette di dare libero sfogo alla fantasia. Si può infatti disegnare e colorare come si preferisce. Addirittura si possono creare gli effetti del mattone o del legno.

Il trattamento con delle apposite resine lo rende particolarmente resistente all’usura ed alle abrasioni.

Infine, un aspetto da non sottovalutare, sopporta bene il peso e non si deforma con il passaggio continuo di persone e di automobili. Difatti questa è la soluzione geniale e poco conosciuta per pavimentare gli spazi esterni spendendo davvero poco.

