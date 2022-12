Ecco 10 Province dove fare domanda perché offrono opportunità di lavorare a diplomati e laureati

Insieme ai Comuni e ai presidi sanitari, le Province sono tra gli Enti territoriali che offrono opportunità lavorative. Aprono infatti le strade all’impiego pubblico, magari a pochi passi dal luogo di nascita o residenza. Vediamo alcuni bandi al momento attivi a cui potenzialmente candidarsi.

Partiremo dai concorsi prossimi alla scadenza per arrivare a quelli più vicini a noi in termini di pubblicazione. Dunque, ecco 10 Province dove fare domanda perché offrono opportunità di lavorare.

Dalla Provincia di Frosinone a quella di Lecco

Tra gli estratti di bandi apparsi sulla G. U. n. 89 dell’11 novembre incontriamo quelli delle Province di Frosinone, Lucca e Lecco.

Le due selezioni pubbliche, per CV e colloquio, dell’Ente laziale riguardano la copertura di 2 funzionari tecnici e 2 amministrativi, tutti cat. D. In entrambi i casi l’assunzione è a tempo parziale di 18 ore settimanali e determinato per 12 mesi, eventualmente prorogabile di altri 12.

La Provincia toscana ricerca invece 5 specialisti in attività tecniche e progettuali (cat. D) a tempo indeterminato. Infine l’Ente territoriale lombardo seleziona, per soli esami, 3 agenti di polizia provinciale (1 posto riservato ai volontari militari) e 2 istruttori tecnici, tutti di categoria C1.

Per i vari bandi di cui sopra, il termine ultimo di candidatura è l’11 dicembre.

Come lavorare alla Provincia a tempo pieno e indeterminato

Passando alla G.U. n. 91 ecco i 4 bandi della Provincia di Padova. Si ricercano 1 istruttore informatico e 3 tecnici, tutti di cat. C1, più 1 istruttore direttivo informatico e 2 amministrativi, tutti cat. D1.

In Lombardia il concorso per esami della Provincia di Cremona riguarda 14 posti di operatori del mercato del lavoro di cat. C. Invece quella di Monza e della Brianza seleziona 4 istruttori direttivi tecnici di cat. D1, con la riserva di 1 posto per i volontari delle FF.AA.

Infine le selezioni per titolo e colloquio della Provincia del Verbano, in Piemonte, interessa la ricerca di 4 unità. Si tratta di 2 esperti tecnici e 2 istruttori amministrativi di categoria C da assumere a tempo pieno e determinato (15 mesi prorogabili) per le attività del PNRR.

I termini di candidatura dei bandi su citati sono per il 18 dicembre.

Ecco 10 Province dove fare domanda perché offrono opportunità di lavorare nel pubblico

Sul numero 93 della Gazzetta troviamo gli estratti delle Province di Bergamo e Treviso. Nel primo caso si ricercano (a tempo pieno e indeterminato) 3 istruttori tecnici di cat. C, di cui 1 posto riservato ai volontari militari. Nel secondo, invece, si selezionano 2 figure tecniche, ossia 1 responsabile di cat. D e un istruttore di cat. C a tempo pieno e determinato di, rispettivamente, 36 e 12 mesi.

Arriviamo infine alla Gazzetta n. 95 del 2 dicembre, dove incontriamo anzitutto il bando della Provincia di Mantova. Si ricercano 27 diplomati da assumere a tempo indeterminato per rinforzare le sedi locali dei Centri per l’Impiego.

L’estratto successivo riguarda nuovamente la Provincia di Lecco per la copertura di 5 posti di istruttore direttivo amministrativo-contabile, di cat. D1. La selezione pubblica è solo per esami e l’assunzione prevista è a tempo indeterminato.

Le candidature per le ultime due selezioni devono pervenire entro il 2 gennaio.

Per i dettagli tecnici delle selezioni su citate si invita il Lettore a consultare il bando integrale di interesse. Quindi ecco 10 Province dove fare domanda e iniziare un nuovo lavoro.