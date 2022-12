Le paure a Wall Street sono giustificate o sono mere elucubrazioni?

Il 13 e il 14 dicembre si riunirà la FED per decidere sui tassi di interesse. Negli ultimi mesi la Banca centrale ha alzato ripetutatmente i tassi per contrastare la crescente inflazione che si era portata a livelli che non si vedevano da diversi anni. I mercati negli ultimi giorni iniziano a mostrarsi molto nervosi, e ieri hanno rotto dei supporti di brevissimo. Scopriamo se scappare o meno.

La giornata di contrattazione del 6 dicembre si è chiusa ai seguenti livelli:

Dow Jones

33.596,34

Nasdaq C.

11.014,89

S&P 500

3.941,26.

Le paure a Wall Street sono giustificate, oppure si sta esagerando e il movimento in corso non è che un ridimensionamento di brevissimo per scaricare un eccesso di ipercomprato.

Quale andamento atteso fino al meeting della Banca centrale?

Diventa molto probabile che il ritracciamento possa continuare fino alla scadenza del prossimo setup del 13 dicembre. Entro questa data dovrebbe ripartire il rialzo che potrebbe andare a segnare un massimo relativo il 30 dicembre, e poi intorno al 6 gennaio.

La Banca centrale americana probabilmente (molto), non alzerà i tassi, e memmeno a parere dello scrivente, verranno date indicazioni circa ulteriori rialzi nei prossimi mesi. Jerome Powell dovrebbe dare indicazioni “molto distensive”, ed evidenziare che gli ultimi dati macroeconomici iniziano a mettere in forse possibili rialzi dei tassi nelle prossime 1/2 riunioni.

Veniamo ai mercati.

Le paure a Wall Street sono giustificate oppure i prezzi si fermeranno sui primi supporti?

In base ai nostri calcoli statistici, durante il mese di dicembre la tendenza dovrebbe essere rialzista, e si dovrebbero segnare minimi e massimi crsecenti rispetto al mese precedente.

I livelli di minimo sono attesi intorno ai seguenti livelli:

Dow Jones

33.150/32.911

Nasdaq C.

10.880/10.661

S&P 500

3.940/3.910.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Le probabilità sono che presto il rialzo riprenderà la sua strada.