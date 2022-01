Eccezionali segreti per avere gambe lisce e lucide con gonne o vestiti anche a 50 anni

Le belle giornate soleggiate non tarderanno ad arrivare e sarà impossibile correre ai ripari se le abitudini di bellezza della pelle non sono state ottimali. La preparazione della pelle di viso, gambe o mani richiede tempo. L’utilizzo dei prodotti giusti e l’adozione di una serie di premure sanno fare realmente la differenza.

Tra pochissimo tempo, le gonne diventeranno il capo indispensabile per un gran numero di donne. E, tanto a 20 che a 50 anni, esistono modelli che allungano pure le gambe se indossati con gli stivali. Occorre trovare una soluzione alla formazione dei fastidiosi puntini neri che rendono le gambe a fragola e che provocano l’imbarazzo di molte donne.

Le calze non sono una scusa

Non bisogna pensare che, solo perché in questo periodo indossiamo i collant, non sia necessario curare le gambe. Alcuni difetti sono visibili anche con una calza da 20 denari, perché sotto i collant la pelle potrebbe diventare ruvida e secca.

Un piccolo trucco sembrerebbe evitare l’utilizzo di prodotti assai schiumosi sotto la doccia o in vasca. Prodotti con formule più oleose sembrano riuscire a idratare la cute in profondità e ad ammorbidirla.

Un altro trucchetto utile sembrerebbe quello di scegliere creme e prodotti idratanti che mantengano la loro azione attiva per almeno 24h. Basterà verificarne le caratteristiche riportate in confezione. Ma questi sono solo i primi degli eccezionali segreti per avere gambe lisce e lucide sempre al top.

Dopo l’idratazione è fondamentale il brushing

A molte donne capita di notare la presenza di polvere bianca sulle gambe dopo l’utilizzo dei collant. Per tentare una soluzione alla formazione di questa pelle morta occorrerebbe ricorre al peeling. In questa fase sembrerebbe utile l’impiego di spazzole massaggianti e peeling a base di sale marino o sale rosa. Ha grande importanza anche la setola della spazzola e potrebbero essere di grande aiuto quelle con fibre naturali di agave.

Gli altri degli eccezionali segreti per avere gambe lisce e lucide con gonne o vestiti anche a 50 anni

Tutto questo può non bastare per via dell’età. Dunque, una soluzione potrebbero essere i peeling di frutta. In questi casi, però, sempre meglio rivolgersi a specialisti della bellezza, che sapranno indirizzare sul trattamento migliore.

I puntini potrebbero dipendere anche da una cattiva depilazione con rasoio o ceretta, per cui meglio affidarsi a personale qualificato anche in questo secondo caso.

E, infine, mai sottovalutare l’importanza della scelta del collant. Alcuni modelli sembrerebbero anche svolgere una funzione riposante per le gambe pesanti.

