San Valentino è alle porte e come sanno tutti gli innamorati, viaggiatori o no, arrivare all’attesissimo appuntamento impreparati non è una buona idea. Le aspettative all’interno delle coppie per questa giornata di festa sono infatti molto alte, come anche le delusioni causate in caso non si avessero delle proposte interessanti.

Quale potrebbe essere quindi la soluzione? Portare la propria dolce metà nel bel mezzo di un viaggio da favola, scoprendo paesaggi sommersi di neve bianca e candida stando al caldo. Sembra impossibile? Eppure, grazie ad un bellissimo treno è possibile regalare al proprio amore questo e molto di più. Scopriamo subito in che modo possiamo rendere felice la nostra dolce metà. Il migliore dei San Valentini, dunque, potrebbe essere alla portata di tutti i viaggiatori.

La festa

San Valentino, festa degli innamorati in cui ogni coppia può esprimere il proprio sentimento amoroso grazie a regali ed esperienze romantiche. Ed è proprio per venire incontro ai nostri Lettori che abbiamo presentato nei nostri pezzi delle bellissime location in cui passare questa festa tanto amata dalle coppie.

Per esempio, abbiamo esplorato le bellezze di questa romanticissima città in cui ha avuto luogo una delle vicende d’amore più celebri della letteratura. Inoltre, abbiamo raccontato la storia che potrebbe rendere questo castello emiliano perfetto per passare una serena notte di San Valentino. Sempre su questa falsariga oggi andremo a presentare una bellissima esperienza che potrebbe essere capace di scaldare anche il più freddo cuore innamorato.

Stiamo parlando del Bernina Express, una tratta ferroviaria che collega l’Italia e la Svizzera presentando degli scenari mozzafiato che sembrano usciti direttamente da una favola.

Il miglior giorno di San Valentino aspetterebbe i viaggiatori che decidono di attraversare in treno questi paesaggi colmi di neve bianca e soffice

Si parte quindi da Tirano, in Lombardia dopo varie ore di tratta e si arriva nel Cantone dei Grigioni, a Coira. Il tragitto di questo treno rosso è particolarmente spettacolare e porterà i viaggiatori comodamente seduti a godersi la bellezza delle montagne e delle radure totalmente innevate. Quindi, in conclusione, il miglior giorno di San Valentino aspetterebbe i giovani capaci di approfittare di questa fiabesca tratta ferroviaria. È meglio però ricordarsi di prenotare per tempo, almeno 48 ore prima. Infatti questa esperienza è una delle più richieste tanto da essere annoverata nel patrimonio dell’UNESCO.

