La candeggina è l’incubo dei vestiti, soprattutto quelli belli. Neanche ci fosse un mini-complotto segreto per farci imbestialire, la candeggina va sempre a macchiare i vestiti quando meno ce lo aspettiamo. Attenzione a quando la usiamo è la prima cura che dobbiamo avere, soprattutto in questo periodo in cui siamo sempre alla ricerca della pulizia. La classica situazione prevede infatti che, nel momento in cui la versiamo a terra, ci roviniamo i pantaloni. Ma, allo stesso modo, è facile anche rovinare le calze, le ciabatte, e, perché no, qualsiasi altro capo di vestiario entri in contatto con la candeggina. C’è il sistema per eliminare le macchie di candeggina sui vestiti e non gettarli e lo sveliamo in questo articolo della nostra Redazione.

I classici accorgimenti

Quando operiamo con la candeggina, dovremmo per prima cosa ricordarci di indossare i guanti e una vecchia tuta, o, i cosiddetti “vestiti di casa”. Posto però che possa capitare un’emergenza e non riusciamo ad applicare questi accorgimenti, esiste una soluzione in grado di controbattere la candeggina. In pochi la conoscono, è utilizzata nella fotografia e si chiama tiosolfato. Attenzione però che dobbiamo utilizzarlo solo ed esclusivamente in casi di necessità, trattandosi di un reagente chimico.

Come utilizzare il tiosolfato

C’è il sistema per eliminare le macchie di candeggina sui vestiti e non gettarli e lo sveliamo, a patto però di utilizzarlo davvero con assoluta intelligenza. Ecco la procedura di utilizzo del tiosolfato, per rimuovere le macchie di candeggina sui nostri vestiti:

prendiamo un contenitore non troppo grande e sempre destinato alle pulizie e non a scopi alimentari;

riempiamolo di acqua e versiamo all’interno non più di 2 cucchiai di tiosolfato che mescoleremo fino allo scioglimento;

con un panno pulito, effettuiamo delle spugnature sulla zona colpita dalla candeggina;

quando vediamo che il tiosolfato avrà coperto la macchia di candeggina, mettiamo il capo in lavatrice e facciamogli fare il ciclo di lavaggio normale o comunque adatto al suo tessuto.

Ricordiamoci di agire però sulla candeggina il prima possibile per evitare che corroda il tessuto. Prima usiamo il tiosolfato, più alta sarà la percentuale di riuscita dell’operazione. E, in tema di vestiti e di rischio per il nostro guardaroba, invitiamo alla lettura dell’articolo di approfondimento sugli antitarme naturali.

