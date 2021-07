Abbiamo visto tantissime volte negli articoli della nostra Redazione come sia fondamentale la cura di fegato e reni per avere più energie e sentirsi meno stanchi. Un concetto molto più semplice di quello che si possa credere che passa proprio attraverso un metabolismo leggero e veloce. Questo significa non aggravare a tavola ulteriormente il nostro organismo chiamato già a fare gli straordinari per il caldo intenso. E un grandissimo aiuto in questo senso arriva anche dalle tisane e dai decotti.

Dobbiamo toglierci dalla testa che questo tipo di bevande siano tipiche solamente dell’inverno. Ed è eccezionale questa tisana fatta con un’erbaccia che depura il fegato e pulisce i reni. Anzi la scienza dell’alimentazione le indica sempre più come le bevande perfette per l’estate.

Parliamo del tarassaco officinale molto più conosciuto come soffione o dente di leone. Potenzialmente il suo effetto calmante e depurativo e così intenso da essere considerato come una droga. Considerato da tutti un’erbaccia infestante è presente praticamente in ogni metro quadro di verde spontaneo. Purtroppo, ancora oggi sono assai sottovalutate le qualità e le virtù benefiche di questa pianta. Ed è per questo motivo che proponiamo ai nostri Lettori una tisana perfetta per migliorare l’attività del fegato e dei reni.

Ricchissimo di minerali e vitamine

Nella sua selvaggia ordinarietà il tarassaco è invece una pianta ricchissima di flavonoidi, vitamine i sali minerali che andremo ad assumere con la nostra tisana. Un mix di nutrienti che andrà a combattere con successo anche la cellulite e la ritenzione idrica.

Per preparare la nostra tisana ci serviranno:

300 ml di acqua;

una decina di fiori;

una decina di foglie.

Se vogliamo aggiungere un goccio di limone o un cucchiaino di miele aumenteremo il sapore e l’apporto nutrizionale.

Prendiamo un pentolino e mettiamo a bollire l’acqua, aggiungendo fiori e foglie. Lasciamo quindi in infusione per una decina di minuti, quindi filtriamo e uniamo eventualmente limone e miele. Consigliamo di bere la tisana sia al mattino che al pomeriggio, magari fresca e rinfrescante

