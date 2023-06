È vero che se ceno alle 17 dimagrisco più facilmente? La risposta di questo studio scientifico è sorprendente

Incominciamo a guardare, con preoccupazione, alla prova costume che incombe. Ormai, mancano poche settimane alle vacanze e si cerca ogni modo pur di dimagrire. Provando a chiedere aiuto alla scienza. Ad esempio, è stato fatto uno studio per stabilire se mangiando alle 17 si dimagrisca più velocemente. Ed ecco la sorprendente risposta.

Siete già saliti sulla bilancia per vedere cosa vi hanno lasciato, in eredità, inverno e primavera, oppure state rimandando? La prova costume incombe e, magari, già vi accorgete a occhio nudo che qualche chilo di troppo si è depositato su di voi. Costringendovi a fare delle diete fai da te dell’ultimo minuto, di quelle che promettono 7 chili in 7 giorni come nel famoso film con Pozzetto. Sappiamo che non dovrebbe mai essere così. Nel senso che aggrapparsi a delle diete, lette su internet, senza adattarle alla nostra reale situazione, potrebbe essere non solo inutile, ma anche dannoso. Come ogni fai da te in tema di salute. Meglio affidarsi a uno specialista o, almeno, a quello che dice la scienza che, in campo alimentare, sa il fatto suo.

Mai prescindere da quello che ci dicono gli esperti riguardo attività fisica ed alimentazione

Da una cosa non si prescinde. Sana alimentazione e attività fisica sono la ricetta vincente. Non basta mangiare solo sano, se poi non ci si muove. E non basta solo uscire a fare 10.000 passi al giorno se non lo si fa all’ora giusta e non si mangia in maniera corretta.

Che poi, per dare una ulteriore mano al nostro corpo, dovremmo prendere delle sane abitudini alimentari e non solo per quello che finisce nel piatto. Di recente, infatti, sono stati pubblicati i risultati di un interessante studio scientifico che riguarda gli orari dei pasti. Vediamo quali sono.

È vero che se ceno alle 17 dimagrisco più facilmente? Ecco che cosa è emerso dallo studio scientifico

Dei ricercatori, infatti, hanno fatto un test per capire gli impatti sul mangiare ad una certa ora. I partecipanti, in sovrappeso, sono stati divisi in due gruppi. Uno che mangiava presto e l’altro molto più tardi. Ebbene, quelli che mangiavano molto prima, tipo colazione alle 9, pranzo alle 13 e cena alle 17, dimagrivano più facilmente rispetto a chi mangiava più tardi, pur a identici intervalli di tempo. Ovvero, facendo colazione tardi e, via via, anche pranzo e cena.

Questo perché hanno visto che chi mangiava tardi aveva più fame e le sue calorie bruciavano più lentamente. Ciò dipende anche dalla leptina i cui valori calano quando ceniamo nelle ore serali. Dandoci meno senso di sazietà e spingendoci a mangiare di più. Insomma, prima mangiamo, meglio è. E se dovessimo contenere colazione, pranzo e cena, entro le 10 ore, faremmo bingo. Quindi possiamo rispondere di sì, secondo questi studi, alla domanda: è vero che se ceno alle 17 dimagrisco più facilmente!