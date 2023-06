Antipasto sfizioso ma veloce da preparare? Ecco il piatto preferito da Papa Francesco, perfetto anche per gli ospiti

Il Santo Padre va pazzo per questo antipasto tipico dell’Argentina, ottimo come finger food o aperitivo per un ritrovo con amici e parenti.

Quando pensiamo al Papa, ce lo immaginiamo sempre nello stesso modo. Vestito con abito talare bianco e papalina e intento a celebrare la Messa o a salutare i suoi fedeli. In realtà, Papa Francesco ci ha abituati anche a momenti di allegria e divertimento, regalati anche grazie alla sua verve argentina. Nonostante sia ormai lontano dalla sua terra d’origine, l’umorismo e l’allegria tipica di quei luoghi non l’hanno mai abbandonato. Chi ha conosciuto di persona il Papa, infatti, lo descrive come una persona umile e modesta, amorevole negli atteggiamenti e, perché no, amante della buona tavola. È proprio di uno dei suoi piatti preferiti che parleremo oggi: le empanadas.

Da buon argentino, Papa Francesco ama questa ricetta tipica del suo Paese, perfetta come antipasto o aperitivo. Oltre alla torta salata consigliata dallo chef Bruno Barbieri, o del primo piatto preferito da Tiziano Ferro, oggi sperimentiamo una ricetta facilissima e davvero veloce. Rimarremo sorpresi assaggiando le buonissime empanadas amate anche dal nostro Papa.

Voglia di un antipasto sfizioso ma veloce da preparare? Con queste specialità conquisterai il palato di tutti

Preparare le empanadas è molto semplice e bisognerà cucinare separatamente l’impasto e il ripieno. Dovremo mischiare 250 grammi di farina con 100 ml di olio e un pizzico di sale. Inizieremo ad amalgamare gli ingredienti e poi aggiungeremo anche 100 ml di acqua. Formeremo lentamente un impasto, morbido ma non appiccicoso sulle mani. A questo punto potremo coprire il panetto con un panno asciutto, lasciando riposare il tutto per diversi minuti.

Passiamo alla preparazione del ripieno

Mentre l’impasto starà riposando, ci dedicheremo finalmente alla preparazione del ripieno. Le empanadas contengono una buonissima farcitura di carne, quindi dovremo preparare almeno 120 grammi di carne trita di bovino. Scalderemo, quindi, una padella, in cui verseremo un po’ di soffritto. Taglieremo una carota a cubetti e faremo lo stesso con un sedano e uno scalogno. Trasferiremo tutto in pentola, con un filo d’olio e una presa di sale. Dopo qualche minuto, metteremo a cuocere in padella anche la carne trita, sfumandola con un po’ di vino rosso in cottura.

Intanto metteremo l’acqua in un pentolino, per preparare due uova sode. Se ti stuzzica l’idea di un antipasto sfizioso ma veloce da preparare, questa ricetta è ciò che fa per te, e infatti abbiamo quasi finito! Ora, infatti, ci divertiremo con la parte più divertente della ricetta, ovvero quella della creazione vera e propria delle empanadas.

Come inserire il ripieno e passare alla cottura

A questo punto prenderemo l’impasto e lo divideremo in parti uguali, grandi più o meno quanto un pugno. Col mattarello stenderemo la pasta. Prenderemo, quindi, un coppapasta di circa 13 cm per ricavare quanti più cerchi di pasta possibili.

Taglieremo le uova e le mischieremo alla nostra carne trita e poi metteremo questo ripieno sui cerchi di pasta creati. Li chiuderemo a mezzaluna e useremo una forchetta per sigillare i bordi. Infine, in una pentola fonda, metteremo a scaldare dell’olio per friggere. Vi verseremo le nostre empanadas e, quando saranno belle croccanti, saranno finalmente pronte!