Le donne in gravidanza assumono informazioni di ogni tipo e provenienti da ogni fonte.

Consigli su come affrontare i nove mesi, su come comportarsi durante e dopo la gestazione, su cosa e come nutrirsi. Per non parlare poi dei corsi preparto e di tutto ciò che può aiutarle ad affrontare il grande giorno.

Tra le tante domande che una donna incinta si pone ce n’è una che a parità di stranezza batte tutte le altre. È vero che la birra stimola la produzione del latte materno?

Molte donne hanno creduto e purtroppo credono ancora a quella che non è altro che una grande leggenda metropolitana.

La verità

La verità è che l’alcol, se già fa male di per sé, figuriamoci in gravidanza. Non importa che si tratti di birra, vino o sambuca, perché durante la gestazione è fortemente sconsigliato bere.

I medici non fanno altro che intimare alle future madri di non assumere alcolici di alcun genere perché ciò potrebbe causare seri rischi al nascituro. Diversi studi hanno dimostrato infatti una correlazione tra l’assunzione di alcol da parte delle madri e ritardi nello sviluppo intellettivo del bambino. Allo stesso modo, si riscontra una forte correlazione con la presenza di eventuali malformazioni ed altri problemi fisici.

Quali altre conseguenze

Oltre agli evidenti danni appena esposti, la beffa sta proprio nel fatto che l’alcol non aumenta la produzione di latte materno, ma anzi la riduce. Ma c’è di più. Gli esperti sostengono che il neonato assume meno latte nelle ore seguenti ad una scorpacciata alcolica della madre. Ciò influirà quindi sulla sua alimentazione così come sul suo sonno, alterando lo sviluppo fisico ed emotivo del bambino.

Dopo aver detto che non è vero che la birra stimola la produzione del latte materno, ci sorge spontanea una domanda. Chi e perché ha messo in giro questa leggenda? Noi pensiamo si tratti della scusa di una madre ansiosa di godersi un calice di vino dopo nove mesi di astinenza alcolica. Altrimenti, quale potrebbe essere la ragione?

Qualsiasi essa sia, attenzione a certe leggende che possono rivelarsi molto pericolose.