Le piantine grasse hanno bisogno di cure specifiche per sopravvivere all’inverno. Per la loro particolare composizione devono essere preparate al freddo. Il che cambia se si sta parlando di piante grasse da appartamento, quindi in vaso o di piante interrate all’aperto.

Come proteggere al meglio le piante grasse nel periodo invernale

Le piante grasse entrano in una sorta di letargo per l’inverno. Infatti, con l’avvicinarsi del freddo cominciano a diminuire la loro attività. Quindi bisognerà stare molto attenti e usare degli accorgimenti per prendersene cura al meglio.

Prima di tutto nei mesi più freddi non c’è bisogno di innaffiarle. Anzi bisogna fermarsi. Perché se il terriccio resta asciutto sarà meno colpito dal freddo. Se la pianta è stata concimata prima dell’arrivo del freddo, è importante che si sia evitato l’azoto. Infatti questo tipo di concime abbassa la resistenza delle piante al freddo. In quel caso meglio tenere la pianta all’interno, così da non provocarle stress.

Se la pianta si trova in appartamento si potrà annaffiarla ogni 20 giorni circa. Con poca acqua. E controllare il clima interno della stanza. Perché se è troppo secco la pianta avrà bisogno di essere nebulizzata. Ma soltanto nel caso in cui sia all’interno. Bisogna stare attenti.

Ci sono alcuni tipi di piante grasse resistenti alle basse temperature. Anche allo zero o anche più basse. Ma l’importante è che siano riparate da umidità e pioggia. Se le piante si trovano in vaso su un balcone basterà utilizzare una piccola serra. Altrimenti se sono piante interrate basta assicurarsi che il terreno sia molto drenante. E poi ricoprirle con un telo di TNT.

Ed ecco come proteggere al meglio le piante grasse nel periodo invernale. In generale quasi tutte le piante risentono di climi rigidi. Quindi è meglio sapere come prendersene cura. E ogni pianta ha bisogno di diversi accorgimenti in base alla propria natura. Per esempio la pianta di limoni non dovrà essere curata come una pianta grassa.