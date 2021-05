Nessuno ce lo propone mai. Nessuno ce lo suggerisce. Eppure, è veramente incredibile ma coltivare nel nostro orto la spezia più preziosa e salutare di tutte è davvero semplicissimo e in pochi ce lo dicono. Ci hanno sempre spiegato che lo zafferano trova il suo habitat naturale in Oriente, in Spagna e Medio Oriente. Ma, non è così. Anche la nostra piccola Italia può infatti garantire a questa spezia le condizioni naturali per crescere rigogliosa. Vediamo come in questo articolo.

Le regioni italiane con coltivazioni di zafferano

Sono sempre di più le regioni italiane che vantano coltivazioni di zafferano di altissima qualità: dalla Toscana all’Umbria, dalle Marche fino alla Sardegna. E, in molti casi, con tanto di riconoscimento a marchio DOP. È veramente incredibile ma coltivare nel nostro orto la spezia più preziosa e salutare di tutte è davvero semplicissimo e nessuno ce lo dice. Addirittura, potremmo anche coltivarlo in vaso sul nostro balcone. Sì, perché questa pianta, oltre a essere sana e gustosa, arricchirà la casa di bellissimi fiorellini viola.

Partendo dai bulbi ecco la nostra coltivazione

Acquistare i bulbi di zafferano è semplice e comodo. Non li troveremo infatti solo nei vivai, ma anche comodamente su internet. Se vogliamo coltivarlo in vaso, ricordiamo però che tra una pianta e l’altra bisognerà rispettare una distanza minima di 5 cm. E, garantirne almeno 10 in profondità. Lo zafferano ha paura principalmente di una cosa: la stagnazione dell’acqua. Per questo ricordiamoci sempre di non lasciare depositi nei sottovasi. Essendo originario dei paesi più caldi, ama ovviamente tantissimo il sole.

Quando dobbiamo seminarlo

Se vogliamo quindi procedere alla semina, abbiamo tutto il tempo necessario. Il periodo perfetto per mettere a dimora è agosto. La raccolta avverrà invece entro la fine dell’anno. Pianta robusta, che ha bisogno di poca acqua, non ha paura del caldo, ma nemmeno delle gelate. È veramente incredibile ma coltivare nel nostro orto la spezia più preziosa e salutare di tutte è davvero semplicissimo e in pochi ce lo dicono.

