Ci sono persone che si rilassano andando a fare la spesa. Altre, invece trovano questa attività una vera e propria tortura. Ma, chi è abituato a recarsi nei supermercati, ne conosce praticamente a memoria tutti i prodotti. Forse, tranne uno. Si tratta di un eccezionale alimento salvavita che vendono in tutti i supermercati ma che in pochi conoscono. Parliamo della “nigella sativa”, comunemente chiamata cumino nero. Molti di noi non avranno sicuramente mai sentito parlare né dell’una, né dell’altro. Ci basti solo sapere che questa spezia era considerata miracolosa dai medici arabi del medioevo. Ovvero, per quei tempi, i dottori più famosi e preparati del mondo conosciuto.

Giusto per gradire abbassa la pressione sanguigna

Un eccezionale alimento salvavita che vendono in tutti i supermercati ma che in pochi conoscono? E in che senso salvavita? Partiamo dalla pressione sanguigna. Sappiamo tutti bene quanto sia pericoloso “portare” la pressione sanguigna oltre la soglia del pericolo. Non curarla, ci espone a tutta una serie di rischi, talmente pericolosi, da farci rischiare la vita. E, per questo, assumere il cumino nero con regolarità, ci permetterà di mantenere la pressione sanguigna equilibrata. Ovviamente insieme all’attività fisica e a un’alimentazione bilanciata.

L’azione benefica dei suoi grassi insaturi aiuta anche i malati di diabete. Riducendo il grasso presente nel sangue, il cumino nero mantiene equilibrati i livelli di insulina. Rilasciando gradualmente gli zuccheri nel sangue.

Combatte la flatulenza

L’ olio di cumino nero permette di regolare gli spasmi gastrointestinali. Il che significa agire contro la produzione eccessiva di gas e quel fenomeno antipatico della flatulenza. Il cumino nero, essendo anche un ottimo antibatterico, agisce preventivamente sulla produzione eccessiva di succhi gastrici. Cosa, che può condurci ai dolorosissimi dolori di stomaco. In questo senso, la forza di questa spezia è anche quella di aumentare le difese immunitarie dell’intestino. In cui, sappiamo, si sviluppano il 70% belle infezioni che poi trasmigrano in tutto l’organismo.

Approfondimento

Pomodoro, sedano e limone in insalata, il mix per abbassare la glicemia