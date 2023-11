È uno dei nuovi borghi più belli d’Italia e se vuoi fare un affare, c’è un appartamento in vendita a meno di 50mila euro. Ecco quanto è grande

Come ogni anno, l’Associazione I Borghi più belli d’Italia ha certificato l’ingresso di nuovi borghi che hanno superato tutti i parametri di ammissione. Se ne sono aggiunti ben 7 e, tra questi, ce n’è uno dove si può acquistare un appartamento a meno di 50mila euro. Ecco di quale borgo si tratta e cosa dice l’inserzione.

Sono 7 i nuovi Borghi più belli d’Italia entrati a far parte nell’esclusivo club. Facendo salire il numero a 361. Praticamente, se ne potrebbe visitare uno al giorno per un intero anno. A dimostrazione di quanto sia bella la nostra Nazione e che posti meravigliosi riesca a regalarci.

Tra i Borghi più belli promossi dall’Associazione troviamo Maccagno Imperiale (Va), Monteprandone (AP), Giano dell’Umbria (Pg), Palena (Ch), Frigento (Av), Agira (En). Questi, come vedete, sono 6 a cui va aggiunto il settimo borgo, che si trova in provincia di Imperia. Si tratta di Badalucco ed è in questa splendida località che abbiamo trovato, in data 14 novembre, questo annuncio di una casa in vendita. A un prezzo davvero interessante.

È uno dei nuovi borghi più belli d’Italia e c’è una casa, in vendita, che costa meno di 50.000 euro. Ecco tutti i dettagli

Si tratta di un borgo medievale, collocato nella Valle Argentina, dove il profumo dell’olio ci accompagna nelle caratteristiche vie. Difficile non innamorarsi dei suoi muri affrescati e di un buon piatto di stoccafissu au Baücogna.

Ebbene, per chi volesse trasferirsi qui, abbiamo trovato, su Idealista, un appartamento, in pieno centro storico, venduto a 43mila euro. Avete letto bene. Si tratta di una casa composta da ben 5 locali, 1 bagno, terrazzo, di 85 metri quadri, dei quali 80 calpestabili.

Ecco cosa c’è da sapere sull’inserzione trovata su Idealista di una casa a 43mila euro

Si tratta di un alloggio a più piani e cantina. C’è un primo piano, con una stanza da ristrutturare e un sottoscala che potrebbe diventare un ripostiglio. Al piano sopra, trovate tre locali, con soggiorno, cucinotto, bagno con vasca e camera da letto. Salendo al terzo piano, ecco un’altra stanza che potrete ristrutturare e, al quarto, c’è un sottotetto con terrazza vista paese.

Riscaldamento autonomo ed è senza ascensore. Attenzione, però, che la casa viene venduta affittata, così da rappresentare una rendita per chi acquista. È uno dei nuovi borghi più belli d’Italia, Badalucco. Eppure, abbiamo trovato anche l’inserzione di un immobile completamente da ristrutturare (sui 100mila euro), di 6 locali, venduto a 20mila euro. È grande 92 metri quadri. Ricordandosi sempre la Regione dove, nel 2023, comprare casa è un affare.