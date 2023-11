Vuoi comprare casa in Italia e fare un affare? Nel 2023, dovresti puntare su questa meravigliosa Regione, dove gli immobili costano meno.

In questo 2023, dove conviene comprare casa? È la domanda che tanti consumatori si pongono nel desiderio di investire il loro capitale. Regioni ce ne sono 20, ma una, in particolare, ha fatto registrare dei dati che potrebbero renderla appetibile a chi vuol comprare. Vediamo di quale Regione si tratta e perché

Come abbiamo visto, tenere i soldi fermi sul conto corrente non sempre conviene. La cifra che avete ad inizio anno, ad esempio, solo apparentemente resterà tale a fine periodo. I 100 euro di gennaio non corrispondono ai 100 di novembre.

Il perché è spiegato dall’inflazione che impoverisce il potere di acquisto dell’euro. Infatti, quello che riuscivate a comprare a gennaio con quella cifra non basterà più dopo tanti mesi. Ecco perché conviene di più investire i soldi sul conto, magari comprando un immobile.

Vuoi comprare casa in Italia e fare un affare? C’è una Regione che potrebbe fare al caso tuo

Perfetto, ma una volta presa la decisione, dove dovremmo comprare casa? Perché i prezzi degli immobili sono cresciuti e non di poco. Anche se, non in tutte le Regioni allo stesso modo. Infatti, ce n’è una che è davvero appetibile per un investimento.

Marco Tilesi, fondatore e Ceo di Century 21 Italia, non ha dubbi. In una analisi fatta da loro, la Sicilia dovrebbe essere la Regione preferita sulla quale puntare per un investimento. Un’affermazione fatta analizzando il mercato italiano dell’immobiliare nel 2023.

Non solo comprare casa in Sicilia è conveniente. Anche dare la casa in affitto potrebbe essere remunerativo

Cosa emerge? Che i prezzi delle compravendite, nel resto del nostro Paese, sono cresciuti, nell’anno che sta per finire, del +2,3%. Molto diverso di quello che è accaduto in Sicilia. Qui, infatti, il prezzo della vendita di una casa è aumentato sì, ma solo dello 0,9%. Quindi, comprare casa da queste parti, costa meno, a livello di rincari, che nel resto d’Italia. Vuoi comprare casa in Italia e fare un affare? Ebbene, c’è un’altra notizia ancora più appetitosa per chi dovesse decidere di prendere casa in Sicilia.

Ovvero, che il prezzo degli affitti è cresciuto dell’8% rispetto alla media italiana, che è del 5,2%. Insomma, qui, comprare casa costa un po’ meno e si può richiedere un affitto un po’ più alto, come rincari. Non a caso, gli stessi di Century 21 hanno deciso di inaugurare quattro agenzie immobiliari prima della fine del 2023. Con il target di arrivare a 10 entro il 2024. Insomma, un investimento decisamente remunerativo.