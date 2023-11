Nel corso dell’ultimo mese le azioni Leonardo non hanno certamente dato una dimostrazione di forza. Nonostante una performance positiva per poco più dell’1%, infatti, Leonardo è tra i titoli azionari che hanno fatto peggio a Piazza Affari. Questo risultato non proprio eccellente ha fatto sì che la performance da inizio anno del titolo si è allontanata di circa il 10% in valore assoluto, dal titolo top performer del Ftse Mib, Unicredit, che ha guadagnato circa il 90%. Le azioni Leonardo hanno perso il loro appeal? La risposta all’analisi grafica.

Le raccomandazioni degli analisti

La maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomandano Compra o Compra Adesso sul titolo. Cinque, invece, hanno una visione neutrale. Tuttavia, anche se negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo, al momento il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di poco inferiore al 10%. Non deve ingannare il miglioramento rispetto all’ultima rilevazione visto che è tutto dovuto al ribasso delle quotazioni. Nell’ultimo mese, infatti, le azioni Leonardo non hanno certamente brillato a Piazza Affari.

Le azioni Leonardo hanno perso il loro appeal? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 22 novembre in ribasso dell’1,88% rispetto alla seduta precedente a 14,39 €.

Dopo l’exploit di metà novembre, le quotazioni di Leonardo hanno praticamente danzato sul supporto in area 14,23 € senza, però, riuscire ne’ a romperlo al ribasso ne’ ad allontanarsene. Il futuro del titolo, quindi, potrebbe decidersi su questo livello che già in passato, come si vede dal grafico sottostante, ha rappresentato un livello importante intorno al quale si sono mosse le quotazioni.

Qualora il supporto dovesse essere rotto al ribasso, le quotazioni potrebbero muoversi secondo lo scenario mostrato in figura.

