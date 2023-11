Come preparare degli spiedini favolosi con la ricetta più facile di sempre

Le feste si avvicinano e per non arrivare all’ultimo senza sapere cosa portare in tavola cominciamo a capire come preparare un piatto delizioso.

Dicembre si sta avvicinando e con l’arrivo di questo periodo dell’anno in molto cominceranno ad agitarsi in vista del Natale. Innanzitutto ci si chiederà cosa preparare per i pranzi e le cene di Natale e Capodanno. Tra le ricette più gettonate troviamo, sicuramente, i primi con la pasta al forno e le lasagne oppure gli antipasti come ad esempio, il vitello tonnato. Tra i piatti un po’ più atipici per l’occasione ma che potrebbero piacere molto troviamo alcuni secondi tra cui gli spiedini. Non sono tanti coloro che preparano proprio gli spiedini come secondo ma possiamo capire come cucinarli velocemente e, soprattutto, quanto spendere per farlo. Preparare questi spiedini sarà davvero molto veloce, in 40 minuti saranno pronti e saranno necessari solamente alcuni ingredienti. Ma, andiamo con ordine a vedere come preparare questi spiedini e quanto costano gli ingredienti da procurarsi,

Come preparare degli spiedini favolosi

Tra gli spiedini più interessanti ci sono quelli preparati con filetto di manzo, sedano, finocchio, cipolla e i cavolfiori. Si tratta di un piatto facile da preparare e molto indicato sia per cene che per pranzi. La ricetta è davvero semplice e si dovrà iniziare dalla puliza della verdura. Per prima cosa si dovrà pulire la verdura accuratamente sotto l’acqua e, in seguito, procedere sistemando gli spiedini su un bastoncino in legno e alternando il manzo e la carne. In seguito, mettere il tutto su una griglia e fare scaldare fino a quando non sarà pronto. Una ricetta veloce e facile da preparare che conquisterà anche gli ospiti più difficili. Oltre a questo, poi, si potranno sostituire le verdure menzionate con altre buone e di stagione come, per esempio i broccoli o i peperoni. Adesso si vedranno brevemente i costi da per preparare questa ricetta. Ecco come preparare degli spiedini favolosi.

Quanto costa

Per preparare questi deliziosi spiedini perfetti anche per le feste di Natale sarà necessario acquistare gli ortaggi e la carne. Il filetto di manzo ci costerà dai 20 ai 50 euro al kg mentre gli ortaggi incideranno decisamente meno sul costo finale. Un cavolfiore intero ci costerà circa 4 euro, idem per i broccoli. Il sedano costerà dai 2 ai 3 euro al kg.

