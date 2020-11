Nonostante la maggior parte delle persone si metta a dieta per dimagrire, esiste anche chi si trova sottopeso e vorrebbe ingrassare per raggiungere un peso più sano.

I pericoli di essere sottopeso possono essere tanto gravi come quelli posti dall’obesità. Raggiungere un normopeso sano dovrebbe essere l’obiettivo di ciascuno di noi quando programmiamo la nostra alimentazione.

Ma per ingrassare in maniera sana è importante consumare i cibi giusti. Ingozzarsi di hamburger, formaggi o cibi processati non è certamente la maniera migliore per salvaguardare la nostra salute. Per prendere peso, dobbiamo scegliere gli alimenti giusti, ricchi non solo di calorie, ma anche di fibre e nutrienti. Per questo è importante consultare uno specialista prima di intraprendere qualsiasi tipo di regime alimentare per dimagrire, ma anche per prendere peso in maniera sana.

Ecco i cibi più calorici ma sani per chi vuole aumentare di peso salvaguardando la salute.

Frutta secca

La frutta secca, come noci, nocciole, mandorle, anacardi, pistacchi e altri semi, sono i nostri alleati migliori per prendere peso in maniera sana. Tutti i semi sono ricchissimi di sostanze nutritive e di grassi amici della nostra salute. A chi vuole prendere peso è consigliato il consumo regolare di frutta secca, che può essere uno snack ideale da consumarsi a metà mattinata o metà pomeriggio. La frutta secca è una fonte importante di vitamine del gruppo B, di cui molti purtroppo hanno carenza.

Legumi

I legumi sono tra gli alimenti più preziosi con cui possiamo arricchire la nostra alimentazione. Lenticchie, fagioli, ceci, piselli e alti legumi sono dei veri e propri forzieri di energia e salute. Non soltanto sono ottimi sostituti della carne grazie al loro alto valore proteico, ma sono anche ricchissimi di fibre e vitamine.

Si consiglia il consumo regolare di legumi soprattutto per chi rinuncia alla carne nella dieta, come vegetariani e vegani. Sono buonissimi anche a colazione, sotto forma ad esempio di beans on toast.

Amaranto, quinoa e grano saraceno

Tra i cibi più calorici ma sani per chi vuole aumentare di peso salvaguardando la salute ci sono anche gli pseudocereali.

Amaranto, quinoa e grano saraceno vengono anche chiamati ‘pseudocereali’ perché vengono utilizzati in cucina allo stesso modo dei cereali ma in realtà appartengono a un gruppo botanico diverso. Questi alimenti sono privi di glutine, e quindi adatti anche a chi soffre di celiachia. Contengono anche più fibra e sostanze preziose come i minerali.