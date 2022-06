Non britannica ma italiana questa località amata da Churchill la cui dolcevita e il mare limpido hanno ispirato Mastroianni e De Niro

Ha un parco bellissimo che ospita più di 80 chilometri di sentieri e numerosi siti di interesse storico e culturale ed è famosa per la piazzetta in cui sono transitati tantissimi personaggi famosi. Con i portici ricchi di boutique, bar e ristoranti e il porticciolo pieno di barche ormeggiate, il turismo in questa località è di altissimo livello. Portofino non si raggiunge facilmente. Il taxi è il mezzo più comodo. Si arriva anche da Santa Margherita Ligure, in cui c’è la stazione, oppure attraverso il servizio di battelli. La storia mondana di questo borgo splendido che si affaccia in un mare meraviglioso è famosa in tutto il Mondo.

Dua Lipa è stata fotografata a passeggio nella piazzetta in pieno giorno completamente rilassata prima dei concerti italiani. La lista delle personalità che hanno fatto le vacanze lungo la Riviera di Levante è infinita. Basta visitare la stanza Dolcevita del Castello Brown, una fortezza che domina dall’alto con la sua splendida vista, i giardini pensili e le numerose esposizioni.

Scogli o spiaggia

Le foto di Totò, Walt Disney, Stanlio e Olio e Wiston Curchill dimostrano il livello dei personaggi che hanno amato questo bellissimo luogo di vacanze. La piazzetta, i ristoranti che cucinano pesto, coniglio, farinata e crepes, le strade del borgo, hanno respirato atmosfere internazionali per decenni. Da Madonna a Brigitte Bardot fino a Robert De Niro, impegnato in passato nell’acquisto di un appartamento proprio al centro del borgo.

Il mare è quello di Margherita Ligure, un’alternanza di rocce e spiagge con i ciottoli, alcune volte sabbiose, ma sempre piccole e appartate. La spiaggia di Paraggi ha un costo di 10 euro per lo stabilimento e si arriva anche a 30 euro per ombrellone e sdraio. A Santa Margherita i costi sono dimezzati. L’acqua da queste parti è di un verde smeraldo ed è sempre molto pulita. Se non vogliamo spendere soldi negli stabilimenti, possiamo scegliere gli scogli o scoprire accessi nascosti che ci apriranno scorci di meravigliosi panorami.

Non britannica ma italiana questa località amata da Churchill la cui dolcevita e il mare limpido hanno ispirato Mastroianni e De Niro

Nel golfo di Tigullio, tra Rapallo e Portofino, hanno girato, nel 1958, Racconti d’estate, con Marcello Mastroianni e Dorian Gray. Nella pellicola le vicende dei personaggi si intrecciavano tra necessità di denaro e voglia di emergere. Un’ambientazione indovinata, perché se c’era un posto in cui la vita mondana poteva dare visibilità era proprio questo.

Gli hotel sono tantissimi, ma se vogliamo risparmiare, possiamo provare l’esperienza dell’agriturismo in cui vengono cucinati piatti della tradizione con alimenti del posto. Mangiare in ristorante, invece, costa tra i 30 e i 70 euro e i piatti a base di pesce e molluschi sono i più richiesti. Se volessimo bere un caffè al tavolino potremmo spendere anche 3,50 euro. Non britannica ma italiana, dunque, questa località così amata da inglesi e americani, in cui è possibile fare diversi tipi di vacanza. Dipende tutto dal budget e dall’esperienza che stiamo cercando.

Lettura consigliata

