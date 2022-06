Dimagrire naturalmente con poca dieta potrebbe essere un obiettivo facile grazie a un percorso benessere non faticoso e da fare per 5 settimane

Per molte persone abbinare dieta e sport rappresenta uno sforzo fisico e psichico che va oltre le proprie possibilità. Esistono, però, degli allenamenti semplici e mirati che, affiancati a un regime alimentare ben studiato, ci possono dare risultati importanti. Le regole sono poche e riguardano la costanza, prolungare lo sforzo per un periodo di tempo determinato e ricorrere all’aiuto di un nutrizionista esperto.

È, infatti, vivamente sconsigliato studiare diete a tavolino senza che sia un professionista a stabilire gli apporti calorici. Per poter dimagrire sarebbe fondamentale determinare il proprio deficit calorico ideale. A prescindere da ciò che mangiamo, per dimagrire sarebbe necessario mangiare meno rispetto a quanto consumiamo. Stabilire in che modo questo rapporto dovrebbe essere creato, è un lavoro delicato che implica conoscenze approfondite. C’è in gioco la nostra salute.

Una combinazione vincente

Prima di stabilire il regime alimentare adatto e per dimagrire naturalmente con poca dieta, possiamo creare un percorso di allenamento non faticoso ma molto efficace. Unendo dieta e lavoro fisico per 5 settimane potremmo ottenere i risultati desiderati.

Questo percorso benessere possiamo cominciarlo con un esercizio molto semplice che si chiama jumping jack e a cui abbineremo lo squat. Teniamo i piedi uniti e le gambe distese lungo i fianchi. Alziamo le braccia sopra la testa e facciamo un salto allargando le gambe, e sempre in maniera sincronizzata torniamo alla posizione di partenza. Ogni 2 jumping facciamo uno squat prima di tornare alla posizione di partenza. Facciamo 3 serie da 15 movimenti con 30 secondi di recupero.

Di seguito, mettiamoci in posizione di plank e rimaniamoci per 30 secondi facendolo per 3 volte e concedendoci 30 secondi di recupero tra una serie e l’altra. Facendo questo esercizio 5 volte a settimana, gli addominali si disegneranno e i glutei saranno sodi e tonici.

Dimagrire naturalmente con poca dieta potrebbe essere un obiettivo facile grazie a un percorso benessere non faticoso e da fare per 5 settimane

Il terzo esercizio è molto importante sotto diversi punti di vista. Si tratta dei piegamenti hindu, che allenano allo stesso tempo spalle, pettorali, tricipiti e trapezi superiori. Per farli correttamente, mettiamoci nella posizione del cane a testa in su tipica dello yoga, quindi scendiamo facendo forza sulle braccia fino toccare il pavimento con il bacino. Facciamo 3 serie da 12 movimenti con 30 secondi di recupero.

Terminiamo il percorso con lo sprawl con cui utilizzeremo tutto il corpo rafforzando braccia e gambe senza sforzare la zona lombare. Partiamo dalla posizione eretta ed effettuiamo il primo movimento poggiando le mani per terra e portandoci in posizione plank. Quindi, facciamo un salto esplosivo portando i piedi vicino alle mani a poi un salto verso l’alto. Ripetiamo i 15 movimenti per 3 serie con 30 secondi di recupero. Cerchiamo di fare questo percorso per 5 volte a settimana per 5 settimane. Ricordiamoci di idratarci per bene e otterremo grandi risultati.

